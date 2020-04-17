全球「最安全國家」名單曝光！台灣排名第七…以色列二連霸

▲新冠肺炎嚴重影響全球。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，全球都籠罩在病毒的陰影下。對此，英國智庫《Deep Knowledge Group》在網站上分享「全球最安全國家」的名單，其中台灣排名第七名，排名前五名則分別是以色列、德國、南韓、澳大利亞與中國。

據了解，《Deep Knowledge Group》2014年成立，主要負責領域包含人工智能、醫學、長壽與區塊鍊等，擅長數據分析，這次的新冠肺炎疫情中，《Deep Knowledge Group》對世界衛生組織、美國疾控中心等機構的公開數據，對各國的概況進行分析。

▼世界各國最安全排行。（圖／翻攝《Deep Knowledge Group》）



分析中顯示，目前「最安全的國家」前10名分別是以色列、德國、南韓、澳大利亞、中國、紐西蘭、台灣、新加坡、日本與香港，其中以色列已經連續兩次排名第一名。而在亞洲、大洋洲部分的排名，則是南韓第一名、澳大利亞第二名、中國第三名、台灣第四名、新加坡第五名、日本第六名、香港第七名。

有專家分析，以色列之所以能成為最安全的國家，是因為國內長期面臨戰段，發布緊急措施、封閉邊境等經驗相對豐富，可能因此才得到奇效。

至於德國排名第二名的原因，《Deep Knowledge Group》創辦人德米特里·卡明斯基（Dimitry Kaminsky）接受德媒《明鏡》訪問時說，與其他國家相比，德國在歐洲的安全性、穩定性相對高，危機管理方面也是全球的領先國家之一，雖然初期感染率極高，但政府效率也很塊，成功阻止疾病進一步傳播，大流行過後可能替德國帶來可觀的經濟利益。

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