　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球「最安全國家」名單曝光！台灣排名第七…以色列二連霸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲奧地利,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎嚴重影響全球。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，全球都籠罩在病毒的陰影下。對此，英國智庫《Deep Knowledge Group》在網站上分享「全球最安全國家」的名單，其中台灣排名第七名，排名前五名則分別是以色列、德國、南韓、澳大利亞與中國。

據了解，《Deep Knowledge Group》2014年成立，主要負責領域包含人工智能、醫學、長壽與區塊鍊等，擅長數據分析，這次的新冠肺炎疫情中，《Deep Knowledge Group》對世界衛生組織、美國疾控中心等機構的公開數據，對各國的概況進行分析。

▼世界各國最安全排行。（圖／翻攝《Deep Knowledge Group》）

▲▼世界各國最安全排行。（圖／翻攝《Deep Knowledge Group》）

分析中顯示，目前「最安全的國家」前10名分別是以色列、德國、南韓、澳大利亞、中國、紐西蘭、台灣、新加坡、日本與香港，其中以色列已經連續兩次排名第一名。而在亞洲、大洋洲部分的排名，則是南韓第一名、澳大利亞第二名、中國第三名、台灣第四名、新加坡第五名、日本第六名、香港第七名。

有專家分析，以色列之所以能成為最安全的國家，是因為國內長期面臨戰段，發布緊急措施、封閉邊境等經驗相對豐富，可能因此才得到奇效。

至於德國排名第二名的原因，《Deep Knowledge Group》創辦人德米特里·卡明斯基（Dimitry Kaminsky）接受德媒《明鏡》訪問時說，與其他國家相比，德國在歐洲的安全性、穩定性相對高，危機管理方面也是全球的領先國家之一，雖然初期感染率極高，但政府效率也很塊，成功阻止疾病進一步傳播，大流行過後可能替德國帶來可觀的經濟利益。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
祥富水產驚傳倒閉！「公司跳票」員工氣炸：2個月薪水、年終飛了
蔡英文投書《TIME》揭「台灣防疫成功關鍵」　雜誌全文曝光
德國收100萬口罩「避談台灣」　外交部霸氣回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國新增861死！感染率下降幅度不夠　全國封城延長3周

全球「最安全國家」名單曝光！台灣排名第七…以色列二連霸

地表最殘暴黑幫「超認真防疫」　薩爾瓦多破紀錄…連2天沒謀殺案

日本萬代資助1億日圓給WHO　網友傻眼：這是捐錢給中國

緊急電話「等一小才通」！　 3歲孩一旁等不及…「心臟驟停」走了

泰國政府考慮4月底放寬宵禁！疫情減緩…新增確診降至29例

安倍晉三要給國民發現金 : 不排富，每人10萬日圓！

劍橋基因專家：新冠病毒最早流行地非武漢，可能是廣東

快訊／日本47都道府縣「全部進入緊急狀態」　安倍正式宣布了！

氣喘去看病！17歲少年「咳嗽+呼吸急促」以為花粉惹禍　結果竟然確診了

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

五星級露營只要750元！南投2天1夜「森呼吸小旅行」　走進忘憂森林超療癒

近距離拍下企鵝搖頭晃腦、玩樂睡覺　攝影師記錄超美瞬間...網：被療癒了

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

英國新增861死！感染率下降幅度不夠　全國封城延長3周

全球「最安全國家」名單曝光！台灣排名第七…以色列二連霸

地表最殘暴黑幫「超認真防疫」　薩爾瓦多破紀錄…連2天沒謀殺案

日本萬代資助1億日圓給WHO　網友傻眼：這是捐錢給中國

緊急電話「等一小才通」！　 3歲孩一旁等不及…「心臟驟停」走了

泰國政府考慮4月底放寬宵禁！疫情減緩…新增確診降至29例

安倍晉三要給國民發現金 : 不排富，每人10萬日圓！

劍橋基因專家：新冠病毒最早流行地非武漢，可能是廣東

快訊／日本47都道府縣「全部進入緊急狀態」　安倍正式宣布了！

氣喘去看病！17歲少年「咳嗽+呼吸急促」以為花粉惹禍　結果竟然確診了

紓困要快！　鄭文燦規劃「桃園版」實名制安心旅遊

首創火鍋超市引領風潮　祥富水產插旗台北曾創排隊8小時才吃得到

收口罩避談台灣！德國在台協會遭洗版　網舉一事件點破：他們會記得

英國新增861死！感染率下降幅度不夠　全國封城延長3周

全球「最安全國家」名單曝光！台灣排名第七…以色列二連霸

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉　員工爆：2月底已有多人被資遣

趙權做美甲竟因「顏色」惹議！　親曬手照反擊：管你愛看不看

Fairy Tales童話競賽獲獎名單：《沒有冬季的一年》反映時代顛危狀態

小玉拿母奶開玩笑！　吳鳳籲抵制「不要點影片」：助長不好風氣

21歲女偶像被捕！　家裡搜出大麻…踢爆戀情「是男友留的」

討60萬「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　欠債男滿臉血求饒...中警逮到6人

國際熱門新聞

就診2hrs確認死亡　遺體「太平間抬出」竟在動！

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

懷孕護士染疫「產下女嬰」後不治死亡

日本萬代協助疫情　捐款1億日圓給WHO

黑幫超認真防疫　薩國2天沒謀殺

即／安倍：日本全國進入緊急狀態

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

中國大使館回應中泰網戰　泰網紅一看滑掉

他換個燈泡竟日領60萬　工作地點曝光

緊急電話線上等1hr　3歲孩等不了...心臟驟停走了

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

再隔離1天就能回家　男衝動跳樓

安倍要給國民發現金：每人10萬圓

新冠病毒最早流行地可能是廣東

更多熱門

相關新聞

黑幫超認真防疫　薩國2天沒謀殺

黑幫超認真防疫　薩國2天沒謀殺

中美洲國家薩爾瓦多向來黑幫橫行、暴力猖獗，又稱西方媒體稱為「世界最危險國家」，也是拉美難民潮的源頭之一。但外媒近日驚訝發現，當地兇殺案自3月份以來急速下降，最近48小時內甚至出現首次「連續兩天沒人被殺」奇景，而背後原因，竟是幫派出馬「確保」民眾都乖乖在家隔離。

中國廣交會6月15-24日線上登場！

中國廣交會6月15-24日線上登場！

日本萬代協助疫情　捐款1億日圓給WHO

日本萬代協助疫情　捐款1億日圓給WHO

蔡英文登《TIME》百大國際領袖特刊

蔡英文登《TIME》百大國際領袖特刊

一周連2次0確診　漢來牆外點燈「＋0」

一周連2次0確診　漢來牆外點燈「＋0」

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19新冠肺炎全球最安全國家

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

就診2hrs確認死亡　遺體「太平間抬出」竟在動！

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

Gogoro騎到飽禁商用外送員罰萬元

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

小孩哭著要風箏！　爸媽一戳被高壓電擊「四肢全部截肢」

德國避談台灣　外交部霸氣回應了

快訊／陸軍269旅中尉排長疑自戕身亡　國防部證實了

陳冊房產被查封「罰單秒繳」　父親哭了

更多

最夯影音

更多
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」
深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面