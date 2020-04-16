鄭文燦轉贈防疫慰勞金800萬　感謝11家急救責任醫院付出

▲市長鄭文燦謝謝不具名宗教團委請市議員呂林小鳳(右)捐贈防疫基金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府16日於市府召開聯防醫療網會議，市長鄭文燦會中指出，儘管疫情已有緩和趨勢，但防疫不可輕忽，要求11家急救責任醫院「每日盤點醫院空床數、可調度的醫療資源」外，並協調建立醫療資源單一窗口機制；同時轉贈市府第一階段募得800萬元給11家急救責任醫院，感謝醫護及防疫工作人員的付出。

▲市長鄭文燦謝謝聖俯建設處長廖萬全捐贈防疫基金。▼鄭文燦轉贈防疫慰勞金800萬給11家急救責任醫院（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府發起防疫慰勞金募集活動，第一階段有桃園市德修宮慈善文教基金會、聖俯建設及一宗教團體共同捐贈800萬元，轉贈市內11家急救責任醫院，感謝第一線醫事人員及防疫工作人員(包括警衛、清潔人員)辛苦的付出。

鄭文燦說，因應疫情，市府於今年2月24日超前部署，與11家急救責任醫院成立聯防醫療網，盤點市內包括隔離病房、呼吸器、防護衣及醫護人力等醫療能量，市府也在第一時間購置約1萬件防護衣提供醫院使用，給醫護人員最大的支持。而桃園在這次防疫表現受到肯定及信賴，目前疫情有逐漸趨緩的趨勢，在疫情結束前仍不可鬆懈，必須時刻謹慎讓防疫沒有破口。

▲市長鄭文燦謝謝市議員暨德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華，捐贈防疫基金。（圖／市府提供）

包括市議員呂林小鳳、市議員暨德修宮慈善文教基金會執行長郭麗華、聖俯建設處長廖萬全、衛福部桃園醫院院長徐永年、敏盛綜合醫院院長劉宜廉、國軍桃園總醫院院長林致穎、聖保祿醫院副院長賈蔚、衛福部桃園醫院新屋分院院長鄭明德、怡仁綜合醫院院長李典穎、天成醫院副院長黃培林、天晟醫院院長蔡芳生、台北榮民總醫院桃園分院副院長黃銘超、聯新國際醫院院長張煥禎、林口長庚紀念醫院副院長楊政達等均一同出席活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！