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快訊／北市又傳砍人！幫派鬥毆砍不夠　狂追救護車殺到內湖三總急診室

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▲北市再傳當街砍人案件，內湖兩幫團夥凌晨談判當街動刀甚至還追殺到急診室，警方鎖定涉案人偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市再傳當街砍人案件，兩幫人凌晨在內湖康樂街談判，當街動刀砍傷1人甚至追殺到急診室，警方緊急偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市再傳當街砍人案件！內湖區3月28日凌晨發生一起幫派鬥毆事件，根據東湖民眾向《ETtoday新聞雲》記者表示，當天凌晨約2時許，共有11輛汽機車停靠在東湖康樂街138號停車場路邊疑似談判，卻爆發嚴重肢體衝突，其中有一方約7台車的幫眾下車圍毆對方陣營，雙方當街上演全武行，甚至有幫眾攜刀砍殺被害人，其中一名被害男子全身被砍得傷痕累累，甚至送醫後這群幫派分子還換車趕赴內湖三總急診室堵人，行徑相當囂張。

▲北市再傳當街砍人案件，內湖兩幫團夥凌晨談判當街動刀甚至還追殺到急診室，警方鎖定涉案人偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市再傳當街砍人案件，兩派人馬凌晨在內湖康樂當街動刀砍傷1人，逃逸身影遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

這起離譜的幫派鬥毆事件發生在當天凌晨2點14分，雙方陣營開車約20人聚集在康樂街138號附近，兩幫人下車後不久一言不合大打出手，過程中疑似有人持刀攻擊，造成一名林姓男子全身多處刀傷送醫，但幫派當街鬥毆畫面都被停車場監視器清楚錄下。

不料這起衝突卻未因此停止，眾人砍傷對手還不滿意，居然還開車追著救護車，到內湖三總醫院急診室追殺這名傷者，所幸內湖警方獲報緊急出動線上所有警力，趕赴康樂街現場以及三總醫院維安，暴徒們見警網陸續抵達才倉皇上車逃逸。

警方案發調閱監視器循車號追人，但調閱監視器卻發現這幫歹徒犯案前後曾更換車輛，有規避警方查緝的概念，但北市警方目前已約談多名涉嫌該起鬥毆砍人案的幫派成員到案，並續追緝帶頭的主嫌，警方對案件過程仍不願多談，僅表示有信心在短期內破案。

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