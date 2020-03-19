欠錢還挑釁債主　高雄男爆嗆「你是想去哪？蛤！」…下秒遭忍者刀「刺穿心臟」慘死

▲陳男慘遭忍者刀穿心死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄早前發生駭人一起駭人聽聞的兇殺案，一名陳姓男子因為租車發生車禍，欠了林姓友人12萬元，沒想到因為遲遲不還欠款，還不斷挑釁對方，最後慘遭林姓友人持忍者刀貫穿心臟，倒地後血流不止，慘死家門前。

根據判決書內容，陳男與林男原先是好友，不過2001年因為租車發生車禍，產生債務糾紛，關係逐漸疏離。由於陳男欠了林男12萬元，林男2018年找到了陳男的下落，開始要求對方賠償，不過對方多次不理，讓他感到相當生氣，前往對方住家投下恐嚇信。

陳男接獲恐嚇信，被威脅「三天內若不還錢，後果自負」等話語，感到相當害怕，前往警局報案，但還是沒有還錢。林男過了3天沒收到錢，上網買了一把忍者刀，還去買磨刀石打磨，接著騎車帶刀前往，要求陳男還錢。

▼林男犯案後當場被逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男到陳男家門前，剛好看到準備出門上班的陳男，上前攔下對方，持刀與對方理論。雙方爭論完後，林男準備離開，不料陳男看見這把忍者刀，又衝上前挑釁對方，「真的要給我揮下去，蛤」，還要求對方「不要走」。

陳男看對方準備騎車離開，又不斷叫囂「你拿那刀子要做甚麼？蛤」、「你不要走啊！要走去哪裡」等話語，接著又出手拉住對方的機車，等到對方連人帶車跌倒後，還打算強搶忍者刀，激怒了林姓男子。

受到三番五次的挑釁，林男真的氣炸了，持刀往陳男的身上揮砍，接著又朝著陳男的左胸猛刺，直接刺穿肋骨、左肺以及心臟，導致陳男大量失血，倒地不起，到院前就失去生命跡象，隨後不治身亡。

事件發生後，高雄地院依照殺人罪，判處林男14年有期徒刑，全案仍在二審審理中。

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