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發現金還是酷碰券好？　柯文哲：應該效果都不好

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▲▼0416台北市議會-柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情重創產業，經濟部規劃綁定行動支付消費的「酷碰券」，以每人、每單一支付平台，每月上限1000元。台北市長柯文哲16日下午備詢時，被問及應發現金還是酷椪券，他表示，他對經濟實在不不專長，「我覺得應該效果都不好，因為發現金會存起來不敢用，發酷碰券，他都沒錢了還酷碰」。

徐巧芯質疑酷碰券綁定電子支付，卻悠遊付排除，對於為什麼排除？柯文哲說直言「應該是台北的吧」，又說「反正門檻把我們刷掉，正在努力爭取」。

徐巧芯表示，酷碰券綁定line pay、一卡通、接口支付、台灣pay都可加入，但是北市府的悠遊卡應該是全台都有的，悠遊付最近上線，沒有理由用會員數的標準，把悠遊付排除在外。柯文哲表示贊同，並稱「因為悠遊付最近才上線，擺明要把悠遊付幹掉」。

徐巧芯說，悠遊付會員數已經到15萬了，柯曾稱6個月要把電子支付殲滅，如今發酷碰券，大家要申辦會員，卻獨漏悠遊付，做得到嗎？對此，柯文哲坦言「做不到。」

徐巧芯批評，不能中央政府編列預算補助國外廠商，對本國的地方政府，卻用100萬會員數門檻。柯則附和表示，「議員講得非常對，我們為什麼支持外國廠商，打擊本國的產業，沒道理」。

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