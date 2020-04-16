影／政二代入北市府　王世堅諷柯文哲：已可湊成2桌麻將

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲16日赴市議會施政報告，藍綠率先提出權宜問題。民進黨議員王世堅諷刺柯，中央全力防疫，柯文哲全力壯大柯黨，「一分抗疫、兩分市政、七分發展」，並送上毛澤東的服裝，並酸8位政二代、媒事組，已經可以湊成2桌麻將；國民黨議員則陳重文則送波菜要柯文哲「硬起來」。

▲王世堅送柯文哲毛裝。（圖／記者周宸亘攝）

民進黨議員王世堅說，全民與中央全力防疫，柯文哲全力壯大柯黨，前方防疫吃緊，後方柯P緊，設4副發言人，上月把公燈處、原民會機要缺，給柯黨政二代，「所有的話都被柯市長講完了，還需要設這麼多副發言人幹嘛？」

日前曾代表民眾黨選立委的李旻蔚、前民眾黨發言人林珍羽、前主播陳智菡入北市府媒體事務組。王世堅也批評，這8位政二代、媒事組，已經可以湊成2桌麻將，「媒事組也真的沒事」，就是把柯語錄背好背滿，擔任柯市長的合音天使。

王世堅酸，對日抗戰中國共產黨是一分抗戰、兩分應付、七分發展，現在柯文哲、民眾黨「一分抗疫、兩分市政、七分發展」，柯文哲跟中共真的異曲同工，從兩岸一家親進階到兩黨一家親，柯市長崇拜毛澤東，過去仿毛語錄，有柯語錄，所以特別準備毛裝，送給柯，「柯市長，你就笑納吧」。

國民黨議員陳重文指出，中央跳過地方補助，地方變成空殼，中央找經濟部去市場消毒，本來是各縣市政府該做的事，呼籲柯文哲硬起來，當防疫人員靠山，他帶了一把菠菜，請夫人陳佩琪煮給市長吃，硬起來。