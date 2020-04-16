2賊持魔術假鈔行騙台東！多家檳榔攤受害　他嘆：這麼多年來第一次

記者林昱萱／台東報導

台東9日、10日發生多起檳榔攤遭假錢詐騙的案件，讓不少商家都在臉書貼文，要同業提高警覺，引發外界關注，而警方獲報後隨即派員搜查，並於11日將2名涉案嫌疑人緝捕到案，全案依依刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

▲嫌犯用魔術假鈔詐騙商家。（圖／地方中心翻攝，下同）

台東警察分局於9日、10日兩天，接連接獲多起報案指稱，轄區內多家檳榔攤遭人持千元偽鈔交易受騙，損失金額達數百元甚至數千元，而受害商家也紛紛在臉書提醒同業，要提高警覺。對此，豐里派出所員警搜索後發現，2名犯嫌乘坐一台黃色小貨車，從卑南地區經太平再到市區中華路段上，沿路向多家檳榔攤以同樣手法消費，在店員找完錢後隨即駛離現場，在短短幾個小時內就有多家檳榔攤遭騙受害。

警方經追查、埋伏後，於11日將2名犯嫌緝捕到案，而經調查發現，是由沙嫌駕駛小貨車，再由白嫌交付千元偽鈔給受害店家，其所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術鈔票」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，跟普通中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

此外，其中一間商家負責人表示，其在台東地區經營4家檳榔攤多年，這還是頭一次遇到有人這麼明目張膽的使用假鈔消費，同業業者聽聞此事也都人心惶惶，因此萬分感謝員警積極破案，避免再有商家因此受害。

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