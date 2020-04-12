台東驚見神秘火光「10秒直衝雲霄」　「強弓專案」可攔截中程彈道導彈

▲中科院新聞稿。（圖／翻攝自中科院官網）



實習記者周依儒／綜合報導

國家中山科學院於本月9日晚間近8點時在台東試射飛彈，居民表示當天晚上突然傳出一聲巨響，隨後便看到一陣火光直衝上雲霄，且速度在10秒內就穿透雲層，讓不少民眾感到十分震撼。對此，中科院也在10日發出新聞稿表示當天試射飛彈為「本院例行性研發測試」。據了解，這次射擊是執行代號「強弓專案」，為了驗證國產天弓三增程型防空飛彈，以汰換美國鷹式防空飛彈。

中科院新聞稿表示「有關媒體報導本院飛彈試射乙情，屬本院例行性研發測試，請國人基於國家安全與國防自主，能夠給予鼓勵和支持。」據悉，此次飛彈試射也和中科院的「強弓專案」有關，此專案為「天弓三型防空飛彈」的加強版本。

相關人士透露，可攔截敵方飛彈高度可達45公里的天弓三型目前正在大量生產，中科院也根據此性能打算進行飛彈的增程計畫，希望能將攔截高度加強到70公里，而代號就是「強弓專案」，目前已完成研發，正進行各項系統測試。

此外，中科院飛彈測試預計在本月9日、10日、13日和14日，每晚7點40分到8點45分在台灣東南部海域上空進行試射，範圍涵蓋綠島、蘭嶼和恆春。

據了解，九鵬基地這項射擊是天弓三增程型防空飛彈「強弓專案」的驗證。「強弓專案」編列編列70億1875萬2千元，2019年上半年完成作戰測評工作，計劃將現役天弓三型防空飛彈的射程高度從45公里增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空攔截敵方中程彈道導彈，被稱為「台灣版薩德」。