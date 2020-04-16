搜尋熱度狂勝衛生紙　《動物森友會》好玩到搶買5大配件

▲《集合啦！動物森友會》在網購平台帶動Switch主機及周邊商品買氣成長。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

可以打發時間又能與朋友連線同樂，任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》成為防疫期間人氣冠軍遊戲，上市不到一個月已賣出近300萬套，近期爆炸性的搜尋熱度比衛生紙還狂之外，也刺激Switch主機銷售狂飆，連帶原廠搖桿把手、主機保護殼等周邊以及遊戲攻略本都跟著熱賣。

東森購物網表示，《集合啦！動物森友會》熱銷除了帶動主機銷售大幅成長，原廠周邊也罕見出現缺貨潮，例如一同上市的特仕版主機便攜包（夏威夷花紋），上架10分鐘內被搶購一空；另因為遊戲可以多人玩的特性，原廠JOY-CON搖桿把手組也熱銷一空，其他副廠周邊例如水晶保護殼、螢幕保護貼等配件，則比過往成長5倍以上。

根據東森購物網統計，Switch周邊熱銷TOP5依序是：《集合啦！動物森友會》特仕主機便攜包（夏威夷花紋）、原廠JOY-CON左右手把控制器、Switch PRO把手控制器、任天堂Switch高清鋼化膜、Switch Lite水晶保護殼。

蝦皮購物指出，Nintendo Switch上市以來，即長踞站上遊戲類關鍵字熱搜榜，主機、配件、遊戲片等皆為站上熱銷商品；《集合啦！動物森友會》發售後，更帶動Switch一般版主機銷售成長2.4倍，方便攜帶的Lite版主機銷售飆破近4倍，配件熱銷TOP5則為按鈕貓爪套、收納包、主機保護殼、JOY-CON手把、副廠Pro手把。

▲《集合啦！動物森友會遊戲完全攻略本》在網路書店單週熱賣超過千本。（圖／翻攝自博客來）

《集合啦！動物森友會》讓許多人紛紛入坑，為了讓新島主快速上手，有出版社特別推出遊戲完全攻略本，收錄島上動物們的完整介紹、任務詳細內容、無人島設施徹底解說、生活小技巧等各種資訊，博客來發現書本在站上很受歡迎，單週熱賣超過千本，另外也有相關情報誌讓玩家們更了解遊戲的玩法。