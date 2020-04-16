往生互助會要解散！80歲公嬤繳45萬棺材本一場空　縣府陪同按鈴申告

▲彰化縣政府陪同陳情人到彰化地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣有多個老人會和往生互助會爆發財務危機，上萬名會員擔心「棺材本」不保，懷疑老人會人謀不臧挪用公款，要政府替他們發聲，上午彰化縣政府社會處處長王蘭心、法制處長黃耀南等人，陪同和美鎮80歲黃姓阿公到彰化地檢署按鈴申告，請求檢察官調查，並追查是否涉有不法情事及相關法律責任。

▲黃姓阿公與妻子繳了45萬餘元。（圖／記者唐詠絮攝）

黃姓阿公說「我就是要回我的錢」，妻子跟他前後加入和美鎮老人會附設的往生互助會，妻子已經繳了27萬，他自己也繳了快18萬元，每個月繳納一定金額，希望往生時家屬可請領亡故喪葬互助金，減輕家屬辦理後事的負擔。最近收到往生互助會單方面通知書表明決議停止運作並清算財務，讓他無法接受。

黃姓長輩認為，已嚴重影響他和很多參加往生互助會會員的權益，質疑和美鎮老人會和往生互助會的相關承辦業務涉有不法，陳情請求縣政府協助調查並追究相關責任。

▲黃姓阿公說把錢還給我。（圖／記者唐詠絮攝）

縣政府社會處受理黃姓長輩陳情後，與法制處共同派員調查、了解和美鎮老人會附設往生互助會運作及財務狀況，發現和美鎮老人會附設的互助會早在1990年間成立，過去30年運作正常，直到今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，並委請會計師進行清算，因事涉很多會員的權益，導致眾說紛云。

縣政府經過內部專案討論後，認為有責任協助參加和美鎮老人會附設互助會的長釐清問題，決議主動協助黃姓長輩到彰化地檢署按鈴提告，由具有司法公信力的檢察官介入偵辦，若查有不法情事，依法究辦，並保障會員的權益，才能澄清事實，以正視聽。

▲彰化縣政府陪同陳情人到彰化地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

關於老人會附設往生互助會爭議，內政部曾就互助會爭議事項，行文指出「因涉及互助會與會員間之契約履行等私權爭議，宜請會員檢附具體事證依民事等司法途徑尋求救濟；如查證後涉有刑事責任，亦應移請司法或警察機關偵辦。

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