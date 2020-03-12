滾雪球效應！彰化老人會互助會面臨倒閉　民進黨團：要求縣府扛責任

▲民進黨彰化縣議會黨團召開記者會為老人會互助會員發聲。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

繼彰化市老人會互助會解散後，如今再爆出和美鎮也要結算，長輩們擔心繳了數十年的棺材本一夕間化為烏有憂心忡忡，上午民進黨彰化縣議會黨團召開記者會，針對最近各地不斷掀起的老人互助會問題，要縣府「不要再裝睡了」，擔起責任，縣府對此表示，建立SOP溝通平台，協調雙方召開會議，期能就互助金處置方式達成共識。

▲彰化老人會互助會自救會員到地檢按鈴申告。

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彰化縣26鄉鎮市，有13個鄉鎮都有老人會互助會，光是和美鎮老人會互助會員有2,700人，而彰化市會員則有2,100人，其他的鄉鎮加起來人數恐怕不計其數，如今面臨的是財務危機撐不下去，只能走結算一途，讓這群長輩們只能組自救會為自己的棺材本討公道，還到地檢按鈴申告，讓人相當的不捨。

▲彰化老人會互助會員有高齡97歲的長輩。

民進黨議會黨團議員指出，內政部在102年時，就因為部份縣市爆出老人互助會財務糾紛問題，為避免更多未爆彈遍地開花，因此擬定「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，當初彰化縣政府雖有依職責要求各互助會啟動合法化程序，但是否僅止於告知，並未積極輔導或追蹤，造成這些未爆彈持續存在，縣政府是否該醒醒了，積極追蹤了解還有多少有財務危機的互助會，防患於未然？

▲彰化老人會互助會自救會員到地檢按鈴申告。

另外目前已知發生問題的團體，包括彰化市、和美鎮、永靖鄉等，所牽涉到的受害者眾，已經不是少數個人權利的問題，縣府是否該以照顧人民權益的角度，協助長者們渡過難關，而非僅發出推卸責任的公告，要大家「自行檢附具體事證資料，向團體所在地地方法院提起訴訟」。

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