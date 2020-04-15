農委會贈500公斤蔬菜　社區照顧關懷據點花甲食堂受惠

▲農委會贈500公斤蔬菜社區照顧關懷據點及花甲食堂 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情居高不下，各產業皆受到衝擊，為了提振農民的士氣，並在不景氣中為弱勢送暖，嘉義市政府主動出擊，配合中央農糧署農業振興計畫,，積極向台灣食物銀行聯合會爭取到500公斤的蔬菜，免費致贈給社區照顧關懷據點及花甲食堂加菜，在嘉義市東區精忠社區活動中心進行蔬菜分配及發送作業，許多共餐據點及花甲食堂的長者直呼揪甘心。

社會處處長林家緯指出，今年嘉義市政府啟動社區型食物銀行及「食饗冰箱」計畫，今年預計有5個社區加入這個計畫，因應新冠肺炎疫情嚴峻，農委會農糧署執行紓困計畫，市府和台灣食物銀行聯合會合作，共捐贈500公斤的大陸妹和高麗菜給食堂和社區關懷據點來使用。

林家緯進一步感謝精忠社區發展協會、興仁社區發展協會及靜觀基金會到雲林縣載送蔬菜，希望透過這個機制，讓食物彼此分享，也幫助農民度過新冠肺炎疫情紓困，他並感謝社區和里辦公處和人民團體，在這段期間沒有停滯對社區長輩的照顧，透過各方的合作，讓大家一起度過難關。

嘉市府為了推動惜食愛物及醜蔬果再續食的觀念，積極輔導轄內社區在地組織發展「社區型食物銀行」及「食饗冰箱」即期食物分享相關服務計畫，並輔導東區精忠社區發展協會擔任「嘉義市社區型食物銀行整合服務平台」之角色，協助各服務據點串聯各界食物資源並做為調節分配之中心，希望讓民眾培養出惜食不浪費的觀念。預計農委會這個月會每週免費贈送蔬菜，之後每個月也會採不定期的方式辦理。

精忠社區發展協會理事長楊文俊也首度公開社區型食物銀行，裏頭備有米、麵、油等日常生活用品，他表示，一般拜拜準備很多日常生活食品，若吃不完可以存起來的食物就置放於食物銀行。他進一步指出，社區型的食物銀行，主要是針對弱勢家庭，希望用點數的方式來讓大家換，目前都還在討論使用機制，希望在不斷的測試之後，讓最後的成效更佳完備。另外5月中旬之後也會有食饗冰箱計畫上路，分別有福民、精忠、興仁、劉厝、興安社區參與這個計畫，並由食物銀行聯合會提供每個社區兩個冰箱，讓民眾提供即期品、尚在保存期限內的食物一同共享，照顧弱勢也照顧志工。

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