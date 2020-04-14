14萬噸重金屬廢棄物亂倒大安溪濁水溪　環保大廠狠撈6億！起訴26人

記者唐詠絮／彰化報導

檢方發現同開科技（上市公司）、冠昇環宇及長信環保公司3家廢棄物清理業者，受國內多家知名電子、精密機械、塑膠廠委託清理事業廢棄物，卻將未經處理的重金屬污泥委託清運業者、砂石場業者，將14萬噸重金屬廢棄物傾倒大安溪河川及彰化、雲林等地農地，不法獲利共6億餘元。

▲不肖業者將重金屬污泥隨意棄置，彰化地檢署追查。（圖／彰化地檢署提供，以下同）

▲不肖業者將重金屬污泥棄置。（圖／彰化地檢署提供）

檢方經過18個月的蒐證，發動30餘次偵查與搜索，動員檢、警及相關機關計509人次，查獲被告60餘人，事業機構15家，期間共計羈押犯嫌6人（均為機構或事業負責人），同時查扣業者不法犯罪所得共計約2億5千多萬元之資產，全案今日偵結，彰化地檢署將黃姓業者等26人，依違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

▲不肖業者將重金屬污泥水惡臭。（圖／彰化地檢署提供）

起訴書指出，彰化地檢2018年獲報，彰化縣內被堆置有害廢棄物，散發惡臭並流出污水，檢方組成專案小組偵辦，發動6次大規模搜索台中等七縣市22餘處所，歷經18個月蒐證，查獲同開科技（上市公司）、冠昇環宇及長信環保公司3家廢棄物清理業，到大安溪、濁水溪等地帶亂倒14萬多噸有害汙泥，不法獲利共6億餘元。

▲不肖業者亂倒重金屬污泥。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢指出，本署於2018年10月間獲報後，指派檢察官李秀玲組成專案小組偵辦。循「查緝國土犯罪平台」辦案模式，自2018年10月間至2020年1月間由主任檢察官王銘仁、吳怡盈及檢察官李秀玲、施教文、陳宗元指揮30餘次偵查行動，發動6次大規模搜索22餘處所，搜索範圍遍及彰化縣、台中市、南投縣、桃園市、新北市、臺北市及苗栗縣等縣市查獲被告60餘人，事業機構15家，期間共計羈押犯嫌6人（均為機構或事業負責人），同時查扣業者不法犯罪所得共計約2億5千多萬元之資產。

經檢方調查發現，同開等3家上市公司為乙級廢棄物處理機構，受國內多家知名電子、精密機械、塑膠等大廠委託，以每公噸4千元至8千元不等之費用，處理無機污泥及集塵灰等事業廢棄物。

檢方表示，同開等3家上市公司竟未依許可內容處理廢棄物，以製作假發票證明製程原料來源，並與運輸業者、不法砂石場業者勾結，以位處大安溪畔之預拌混凝土廠、砂石場等處為該等未經合法處理廢棄物之掩埋、回填地點，並伺機將之外運棄置，甚至共同偽造產品去向證明，向主管機關不實申報，藉以規避主管機關稽查。

彰化地檢近日偵查終結，檢察官偵訊後將冠昇環宇公司黃姓負責人、同開科技詹姓業者、長信公司魏姓業者等26人以涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，其餘被告等人則另為緩起訴處分。

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