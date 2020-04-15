別人亂丟菸蒂害愛車燒成廢鐵　車主「裡面30多萬全沒了」求償87萬敗訴

▲平姓男子於2018年間，在嘟嘟房林森2站亂丟菸蒂，導致全男汽車燒到報廢，全男向平男求償87萬敗訴。（示意圖，非新聞當事停車場／記者陳家祥攝）

記者羅志華／台北報導

平姓男子於2018年7月晚間，在北市某嘟嘟房停車場亂丟菸蒂，導致全姓男子的汽車燒到報廢，北院依燒毀住宅以外之物罪，判拘役50日；全姓男子另依車內價值23萬7800元物品、現金9萬、團購券3萬，及無車可用必須找廠商送菜、精神慰撫金等損失，共求償87萬8240元，北院日前判全男敗訴。

平男於2018年7月3日18時許，在嘟嘟房林森2站丟下菸蒂後約20分鐘，全男車輛及上方車位的車便燒成一團，全男取車時，只見停車場煙霧迷漫，更驚見愛車燒成火球當場傻眼，好一段時間只能租車代步。

全男與經營嘟嘟房的中興公司以14萬元和解，再向亂丟菸蒂的平男求償損失；平男主張，全男已向中興公司取得賠償，已無權向他求償，而全男另求償租車費用，平男認為那是他自己要租的，跟車輛毀損間沒有必然關係。

北院認為，全男與中興和解時，已將損害賠償的請求權轉讓給中興，自然不能再向平男求償火燒車的損失，且平男提出車內物品的損失，也沒提出證據，精神慰撫金部分，法官認為，火燒車對全男僅有財產損失，認為他請求無理。

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