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非籍壯男爽帶「5正妹回家激戰」被錄下　整棟樓氣瘋…住戶：他是確診患者！

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▲▼非洲籍患者隔離期間，連帶5位正妹過夜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲非洲籍患者隔離期間，連帶5位正妹過夜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，一段高級社區樓梯間的監視器畫面在微博流傳，引起廣大網友熱議。影片顯示，在一個大樓走廊，一位身材健碩的疑似非洲籍男子在不同的時間內，帶不同的正妹回家爽過夜，且都無配戴口罩。令人震驚的是，該非洲籍男子竟是已經確診的新冠肺炎患者。

據《澎湃新聞》報導，事發在廣東省佛山市里水鎮恒大禦景灣社區。涉事男子為留學生，現年41歲，目前已經在當地完成學業，3月19日從廣州白雲機場入境，隨後居家隔離14天，但在4月7日核酸檢測結果顯示為陽性。

廣東佛山市衛生健康局8日通報稱，2020年4月7日0時至24時，佛山市報告新冠肺炎新增確診病例1例（尼日利亞輸入，主動排查發現）。

據通報，新增確診病例是一名41歲男性患者，獅子山籍，是華南師範大學留學生（已結業），現居住於佛山市南海區里水鎮恒大禦景灣。

▲▼非洲籍患者隔離期間，連帶5位正妹過夜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲外籍男子被確診。（圖／翻攝自澎湃新聞）

3月19日，該男子從廣州白雲機場入境，然後由專車接送至廣州市臨時集中留驗點，3月22日晚子返回佛山南海住所，進行14天居家隔離，並在隔離期滿後都沒有發現症狀。

不過，該患者4月7日新冠病毒核酸檢測結果顯示為陽性，被專家診斷為新冠肺炎無症狀患者，然後被轉運到佛山市第四人民醫院隔離治療。

隨後，社區住戶便對此事議論紛紛，住戶們紛紛控訴他經常帶不同的女生回家過夜，還提供了一段監視器畫面。

▲▼非洲籍患者隔離期間，連帶5位正妹過夜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲多人均沒有防護措施。（圖／翻攝自澎湃新聞）

隨後，一段影片在網路上熱傳。畫面中顯示，該名男子在2019年2月16日至2020年4月4日期間，與多名不同女子密切來往。目前，據官方通報，已甄別到4名密切接觸者，現隔離醫學觀察中。

不過，禦景灣社區管委會工作人員卻否認傳言稱，社區確有一非洲籍留學生確診，但「帶女子回家影片」是謠言。

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