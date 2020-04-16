解封一周「66萬人返漢離漢」　武漢副市長：爭月底恢復國際通道

▲武漢解除封城。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

武漢市4月8日零時起解除通道管制後，據官方統計，一周內共有66.1萬人次，透過鐵路、航空、公路「返漢離漢」。武漢市副市長劉子清還於15日的發布會上說，力爭4月底，全面恢復武漢「國際國內大通道功能」，重現昔日繁忙景象。

據了解，武漢歷來有「九省通衢」之稱，是中國大陸內陸最大的水陸空交通樞紐，也是傳統以來的長江中游航運中心，因此自2019年底、2020年初新冠肺炎爆發以來，考量疫情嚴峻，中共中央下令於1月23日，對有900多萬戶籍人口的準一線城市武漢「封城」，以遏止正在進行中的春節大規模人員流動。

▲解除封城後，大規模人員開始流動。（圖／路透社）

對於解封一周後的新冠肺炎防控情況，湖北省15日召開新聞發布會，劉子清表示，截至14日，全市累計運輸各類應急物資運輸998萬噸，組織公交車、出租車、客運大巴三類車輛，累計保障各類人員出行290萬人次。武漢市正加快推動經濟社會發展從「按住暫停」向「重啟恢復」轉換。

他還強調，在結合「外防輸入、內防反彈」的基礎下，武漢逐步打工鐵路、航空、公路離漢通道，恢復部分公共交通線路運營。

截至目前，除北京以外，武漢恢復全市包括三大火車站在內的17個客站出發業務，民航恢復除北京以外的國內航線業務、2條輪渡航線恢復運行等，達到4月8日至4月14日，通過鐵路、航空、公路離漢返漢復工復產人員共66.1萬人次，日均9.44萬人次。

劉子清說，目前，武漢正加快推進漢歐鐵路國際貨運通道常態化運行，恢復江海直達、近洋航班等水運國際通道。 力爭4月底，全面恢復國際國內大通道功能，重現昔日繁忙景象。

武漢港航發展集團有限公司董事長塗山峰說，目前武漢港航在服務外貿出口方面，已經可將貨物送達德國漢堡、杜伊斯堡，波蘭馬拉、法國杜爾日、匈牙利布達佩斯等地，還計畫月底發運1趟開往白俄羅斯，載送防疫物資的專列。

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