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「發哨子的人」被指失聯3周...艾芬醫師PO影片現身了！稱：一切都很好

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▲▼ 艾芬微博。（圖／翻攝自微博）

▲艾芬13日PO出自拍影片。（圖／翻攝自微博，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

「無國界記者組織」（RSF）10日引用澳洲媒體報導，稱武漢中心醫院急診科主任艾芬公開批評當地政府審查疫情訊息後，失聯近3周，呼籲當局盡快說明。不過艾芬本人微博@急診向日葵艾芬都有在不斷PO文，她13日更是發佈自拍短片，稱正在正常返工，自己一切都很好。

RSF表示，澳洲電視節目「60分鐘」3月29日報導艾芬失聯，稱這與她曾接受中國《人物》雜誌採訪時，提到她很後悔當時沒有選擇繼續發聲，並批評政府審查，不過該專訪文章遭到狂刪掀起熱議。

艾芬的微博13日發佈一段32秒的自拍影片，畫面中可以看到，身穿白袍、戴著口罩的她介紹道，現在是4月13日下午2點半，位於中心醫院門口拍攝，她現在正常工作，希望大家放心，「我現在一切都很好，謝謝大家。」影片下方吸引大批網友留言，紛紛表示，「希望您一輩子都很好，平平安安到退休」、「如果不對失職的人追責，正義的人都不會安心」。

▲▼ 艾芬微博。（圖／翻攝自微博）

▲ 艾芬3月29日PO文。

實際上，艾芬曾在澳洲媒體報導其失聯的當天，PO出一張定位在武漢江漢路的俯瞰長江江景照，配文「一江水，一座橋，一條路，一聲鐘」，4月以來更是在不斷更新微博，其中在4月10日，PO出了她在醫院與一位成都退休教師的合照。

▼ 艾芬4月10日PO出與退休教師的合影。

▲▼ 艾芬微博。（圖／翻攝自微博）

時間拉回2019年12月30日，當時艾芬拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，並圈出「SARS冠狀病毒」等字，後來有同為醫師的朋友問起，於是順手拍了張照片回覆，沒想到卻被當成是傳播謠言的源頭，受到醫院紀委約談、嚴厲斥責。

▲▼ 艾芬微博。（圖／翻攝自微博）

「我是發哨子的人。」艾芬認為自己並不是吹哨人，當時受到院方約談，要求回去之後向科室的200多人口頭轉達，只能當面聊或者打電話，但不可以說出關於肺炎的任何事情，事實上，當晚回家她馬上向家人說明狀況，並叮嚀不要去人多的地方，出門要戴口罩。

艾芬透露，1月21日醫院急診科就接了1523位病人，是往常的3倍，其中發燒的有655人，大廳裡、搶救室都是病人，那段時間急診科的狀況，經歷過的人一輩子都忘不了，甚至會顛覆人生觀，「2月17日我收到一條微信，是那個朋友傳給我的，他跟我說對不起，我說，幸好傳出去了，及時提醒一部分的人。畢竟他如果不傳出去，可能就沒有李文亮他們這8個人，知道的人可能就會更少。」

然而，這篇寫滿醫護人員心聲的文章，公開不久就從雜誌的微信公號上被移除，陸媒幾乎都沒有相關報導，只剩下部分截圖仍在網路上流傳。

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