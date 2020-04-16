0死亡！大陸新增46確診　12例為本土病例

▲黑龍江疫情反彈。（圖／路透社）
記者蔡儀潔／綜合報導
根據大陸國家衛建委16日通報，15日0—24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中34例為境外輸入病例，12例為本土病例（廣東5例，黑龍江4例，北京3例）。
通報顯示，15日無新增死亡病例；新增疑似病例4例，其中3例為境外輸入疑似病例（上海3例），1例為本土疑似病例（北京1例）；當日新增治癒出院病例76例，解除醫學觀察的密切接觸者521人，重症病例減少18例。
境外輸入方面，現有確診病例898例，含重症病例46例，現有疑似病例61例。累計確診病例1534例，累計治癒出院病例636例，無死亡病例。
▲俄羅斯輸入病例近日增多。（圖／路透社）
截至15日24時，大陸現有確診病例1107例（其中重症病例95例），累計治癒出院病例77892例，累計死亡病例3342例，累計報告確診病例82341例，現有疑似病例63例。累計追蹤到密切接觸者722007人，尚在醫學觀察的密切接觸者8484人。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例33例（武漢33例），無新增死亡病例，現有確診病例146例（武漢146例），其中重症病例38例（武漢38例）。累計治癒出院病例64435例（武漢47283例），累計死亡病例3222例（武漢2579例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
無症狀患者方面，15日新增64例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例6例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察49例（境外輸入12例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1032例（境外輸入217例）。
累計收到港澳臺通報確診病例1456例。其中，香港特別行政區1016例（出院459例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院16例），台灣395例（出院137例，死亡6例）