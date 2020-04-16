復工後衝業績...IT男高燒40℃還加班！送醫後嚇歪：出現「大面積白肺」

▲過勞會引發免疫力下降。（示意圖，非本文當事人／pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年30歲的小梁（化名）從事IT行業，復工後為了衝業績，開始瘋狂加班，3月19日在發燒狀態下，依然工作超過10小時，但3天後住進浙江醫院三墩院區急診病房，最高體溫達到40.2度，並出現呼吸明顯困難、心慌氣促等病症，糟糕的是，右肺甚至出現了「大面積白肺」。

▲小梁在接受治療。（圖／錢江晚報）

綜合陸媒報導，小梁所在的公司是美股上市企業，受疫情影響業績受到不小衝擊，因此復工後，公司上上下下瀰漫把業績再往上衝一衝的氛圍。小梁也是瘋狂加班，儘管發燒仍每天工作超過10小時，但3天後他住進了急診科病房，不僅左側頸部疼痛，最高體溫甚至達到40.2度。

由於經相關檢查，排除是新冠肺炎疑似患者，醫生懷疑小梁是因急性腮腺炎導致。然而就在2天後，小梁表示自己呼吸明顯困難、心慌氣促、上腹持續性疼痛，糟糕的是，此時CT顯示他的肺部跟2天前相比，出現了多發感染性病變，右肺甚至出現了大面積「白肺」的情況，且經皮血氧飽和度也進行性下降，病情極度危重。

小梁被認定是重症肺炎患者，轉到ICU進行治療，同時用葉克膜輔助維持改善氧合，所幸經過幾天的升壓藥物、抗生素及肺部綜合治療，他的肺部情況慢慢好轉，並於3月30日轉出ICU，住進了呼吸內科病房。

▲小梁比大家預期使用ECMO時間縮短了至少3天以上。（圖／錢江晚報）

對於小梁的病情，醫生解釋，社區獲得性肺炎指在醫院外罹患的肺炎症，患者是因為工作時間長，導致免疫力下降，遭遇了特殊病原菌的感染，進而導致的身體一度的險情，普通人如果在感冒期間熬夜，不注意休息，加班加點工作，會導致患者免疫力降低，也相應增加了患肺炎的風險。