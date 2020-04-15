今開始熱飆30度「周五起連下2天雨區曝」　下波水氣更多降溫時間出爐

▲劉宇其說，今各地高溫都有26度以上，南部上看30度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，今天（15日）起到下周一前天氣都還不錯，周五、周六南部、東半部有些降雨，下周二可能有鋒面通過，降雨增加、溫度下降。氣象專家吳德榮提醒，下周一鋒面靠近，下周二鋒面影響，冷空氣雖不強但水氣不少。

劉宇其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨有些水氣，白天變晴朗，僅東半部、北部山區有少量降雨，雨不會太多；清晨稍微有涼意，北部低溫約15度、中南部約16到18度，白天溫度明顯回升，各地都有26度以上，中部有機會來到28度，南部上看30度，溫差有接近10度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉宇其說，今起到下周一前天氣都還不錯，周五、周六有些水氣，東半部、南部有點降雨；溫度都滿高的，北部周六、周日有機會來到30度，中南部周末也有31、32度。他提醒，下周二可能有鋒面通過，水氣增加，中部以北、東半部有雨，北部高溫降到23度、低溫19度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至周五天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適至微熱、早晚偏涼，日夜溫差大；周六、周日台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱、早晚稍涼。



吳德榮表示，下周一鋒面靠近，天氣仍舒適微熱，山區及北台灣局部地區午後有短暫陣雨的機率；下周二鋒面影響，冷空氣雖不強但水氣不少，由於是6、7天後的模擬，模式仍在調整，對各地天氣的影響程度仍待觀察。

▼氣象局預報，下周二晚間8時鋒面正通過台灣上空。（圖／氣象局）

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）