影／無接觸電梯上海問世！按鈕影像懸浮空氣中「0觸碰」　網嗨翻：高科技

▲無接觸電梯。（圖／翻攝中新視頻，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，為了降低被感染的風險，民眾除了保持社交距離、戴口罩及勤洗手外，生活上還得要減少觸碰的機會。上海市靜安區市的一棟辦公大樓，日前安裝了「無接觸電梯控制（廳外+梯內）量產套件」，使用者完全不用接觸到按鈕，只需將手指放在感應器上方，就可以操作電梯。

綜合陸媒報導，因應疫情的擴散，上海一家科創公司「像航」近日研發出一套新技術，使用者完全不用觸碰到按鈕，只需在螢幕上動動手指，就可以順利選擇要去的樓層。接著「像航」在3月中旬安裝在「雲立方」辦公大樓裡，這種浮空全息影像的操作方式，不僅衛生還很新潮。

像航科技聯合創始人李俊表示，大家的關注點都在這場疫情上。當時看到媒體上報導，武漢的醫院中集聚了很多人，醫護人員與病患存在相互感染的風險。我們就在討論，以我們掌握的技術，是不是能為他們做點什麼？」那就是大家都需要一台無接觸叫號機。

據悉，擁有30名員工的像航科技有限公司，僅用10天就研發出這套技術。雲立方辦公大樓的上班族對這台「無接觸電梯」接受程度非常高，瞬間覺得電梯間的公共衛生得到了保障。產品推出後，立刻引起外界注意，就連歐洲企業都有意願合作。

消息一出，不少網友留言指出，「高科技，生活棒」、「這個項目好」、「這是好事，希望技術越發成熟」、「科幻電影裡的空氣操作面板實現了」、「無須接觸減少感染風險」、「中國科創企業加油」；但還是有網友稱「電梯裡的排風才是關鍵」。

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