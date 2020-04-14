第二架「類包機」214人解隔離　發燒者3人「三採陰」也能回家

▲搭乘3月30日類包機返台的214名滯留湖北台灣人，於4月14日零時解除隔離返家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者陳政錄／台北報導

3月30日搭乘「類包機」，從上海返台的214名滯留湖北台灣人，於4月14日零時起解除隔離，正從陽明山檢疫所離開返家。據了解，14天過程中曾有3人出現發燒症狀，但目前均「三採陰」後出院，也同時解除隔離返家。

有隔離者在離開前，特別手寫感謝卡，對辛勞的醫護人員，以及總統、「阿中部長」、救援會和海基會人員等致謝。她表示，雖然在大陸長途跋涉下，才回來台灣，但14天之中感受到了溫暖及關懷，讓心理平靜下來。

據了解，在新冠肺炎疫情爆發後，為接返滯留湖北的台灣人，兩岸首先於2月3日、3月10日經協商，發動兩批共三架次「專案包機」，由大陸東航、我華航執飛接返247、361人；3月29、30日在不透過兩岸協商下，由我海基會協調華航於上海的定點定時航班，以專案「類包機」形式接返滯留湖北的153、214人，其中153人已於13日清晨解除隔離返家。

在本次的214人於今日零時，解除隔離陸續返家後，台灣還將於4月20、21日再次發動兩架次類包機，從上海接返仍滯留武漢、湖北各城市的台灣人，預計可載回約400多名。

值得注意的是，在4月1日下午，第二架次類包機人員中，先有一名年輕女性發燒被送醫住進負壓病房，而後又有一名4歲小孩和媽媽也出現發燒症狀，以致中央流行疫情指揮中心評估進行複檢。所幸，據了解後來三人均已退燒出院，也都核酸檢測「三採陰」，一同於今日解除隔離。

湖北台胞返鄉救援會徐正文轉述滯留湖北台灣人說法，大家都很感謝台灣政府，與檢疫所的醫護人員，讓他們終於得以回歸正常生活。

▲▼解除隔離者乘車返家，有人選擇一同包遊覽車。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。