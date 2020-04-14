「武漢→上海」班機頻取消　滯湖北台人憂「類包機」返家路生變

▲查詢購票和航班資訊APP後，發現武漢直飛上海浦東每日的航班數不多，且近日均被取消或有取消預警。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

湖北省武漢市4月8日解除通道管制後，我方再發動4月20、21日兩架次從上海起飛的「類包機」，接返仍滯留武漢與湖北各城市的台灣人。值得注意的是，有多位計畫從武漢天河機場搭機赴上海浦東的台人發現，該航線竟只有解封當天飛成功，其他日期都「提前取消」，憂返鄉路恐生變，近日紛互相告知改走高鐵、公路到上海搭機較保險。

據瞭解，武漢8日解除通道管制後，民眾憑健康碼「綠碼」即可出城，當日大陸官媒亦積極報導民眾搭乘飛機、高鐵復崗、返鄉過程。但經實際查詢，目前從武漢天河機場，直飛上海浦東的一天2到3架次航班中，多數這幾日都被「提前取消」，日後的班次也多有備註「取消預警。」

▲因應新冠肺炎疫情，海基會協調類包機接返民眾回台。（圖／記者李毓康攝）

以大多數滯留武漢台灣人預計於20、21日搭乘，讓他們先抵上海後，再轉搭返台類包機的中國南方航空CZ3823航班為例，僅有4月8日解封當天有「飛成功」，近幾日架次都被取消；詢問該公司人員，對方表明係因「涉及公共安全」考量，指預計4月18日以後會飛，但17日以前都取消了。

為此，不少滯留武漢的台灣人近日紛紛互相轉告，通知大家注意解除通道管制後，仍可能面臨飛機「臨時取消」的風險，建議改搭高鐵，或一起包巴士、民車前往，雖然耗時較久，但至少「比較保險。」

一名滯留湖北的台灣人說，上一批搭乘類包機返台人員，因湖北上海兩地路程近1000公里，不少都提前一天包車，耗費十多個小時抵達，就是為了避免錯過類包機；此次，雖然返鄉路依舊有些波折，但還好台灣海基會提前比較多天通知，大家好做準備。





▲中國南方航空該航班目前僅4月8日解封當天有飛，其他日期都被取消。

但對於武漢飛上海航班僅在8日「象徵性復航」，而後多次取消，有人認為，或許是因近日大陸境外輸入確診增加、無症狀患者仍具風險、同機艙感染擴散事件頻傳等，造成這些航班被取消，「我們這時改別種方式去上海也會比較安全。」

綜合陸委會和指揮中心說法，類包機不涉及兩岸官方協商，以我華航既有定點定時航班執飛，需由民眾自行前往上海浦東機場登機，我方並派醫護人員隨機檢疫，確保過程符合台灣標準。目前，第一批類包機共367人分別於13、14日解除隔離，而第二批類包機預計最多載回440台人，同樣需經14天的隔離觀察。

▼滯留武漢台灣人在群組內，討論天河機場到上海浦東航班取消問題。（圖／滯留武漢台灣人提供）

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