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林佳龍親體驗無人機考試！　承諾持續滾動檢討「開放綠區」

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▲▼交通部長林佳龍體驗無人機考照。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

▲交通部長林佳龍體驗無人機考照。（圖／翻攝自林佳龍臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

無人機管理新制已於上月31日正式實施，交通部長林佳龍今天前往國立宜蘭大學視察無人機考場，並親自體驗無人機考試。林佳龍表示，針對飛手關心的「綠區」多寡，會在兼顧商機及隱私前提下，持續滾動檢討。

民航局統計，截至今日，已完成註冊之無人機約1萬7千餘架；國內自主研發已完成型式檢驗之無人機計有2型29架；已考取我國無人機操作證者約1千3百餘人；已向民航局申請飛航活動能力審查之法人團體計有123家。

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林佳龍今天前往宜大考場視察，現場除由宜大校長吳柏青介紹場地設施，並參觀現場正進行的無人機術科測驗，考官與考生依流程，進行定點起降與四面停懸、八字水平圓等測驗項目。測驗結束後，林部長也下場，親自體驗手持遙控器當考生。

▲▼交通部長林佳龍體驗無人機考試。（圖／民航局提供）

▲林佳龍體驗無人機考試。（圖／民航局提供）

林佳龍表示，目前考場已有6座，這個月預計再新增2~3座，未來還會建置更多考場，方便飛手就近練習考照。至於飛手關心的「綠區」多寡，林佳龍說，在民航局積極與縣市政府溝通後，採負面表列由6縣市增加為全部，開放更多天空讓大家飛行，未來會在兼顧商機與隱私前提下，持續滾動檢討。

宜蘭大學無人機考場位於該校城南校區，是東台灣首座遙控無人機術科測驗場地，原址為日治時期航空基地，校區南北各有一條全長一公里跑道。由於宜蘭空域劃分相對單純，本場域有得天獨厚的優勢，可滿足最大起飛重量150公斤以下各型無人機測驗需求，可望成為國內定翼與旋翼無人機重要人才培育基地。

▲▼交通部長林佳龍體驗無人機考試。（圖／民航局提供）

▲林佳龍表示，針對飛手關心的綠區多寡，會在兼顧商機及隱私前提下，持續滾動檢討。（圖／民航局提供）

3月31日起施行之「民用航空法」遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」已對遙控無人機註冊、檢驗、操作證、活動區域與操作規定及法人保險等作出完整規範。為因應新法上路，各縣市政府均已公布無人機操作空域，在全台各地均採「負面表列限制區」原則下，飛友們在綠區內只要遵守相關規範，無需申請即可自由飛行。

為便利民眾空域查詢及無人機時間隔離及空間隔離等飛安需要，政府已建置全台圖資APP供大家下載使用。

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