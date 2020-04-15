翁章梁攜手中科院　爭取首座國家級「無人機學院」

▲翁章梁將攜手中科院，研議爭取台灣第一所國家級「無人機學院」。（圖／中科院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中科院航太園區確定落腳嘉義縣民雄鄉，嘉義縣長翁章梁將再聯手中科院爭取在園區設立台灣第一所國家級無人機學院，藉由中科院高端的研發技術，提供軍民技術移轉與服務民間廠商，同時推動我國無人機聯盟國家隊，全面提升無人機研發與商業技術水準。

交通部2019年12月23日舉辦全國交通科技產業會議，會中提出「交通科技產業政策白皮書草案」，將成立國家級無人機研發測試驗證中心，透過研究、學術及民間單位研發能量支援，形成無人機科技產業聚落，共同推升台灣無人機產業發展。

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中科院配合國機國造政策，在全國覓地籌建引擎及航太零組件研發測試基地，縣長翁章梁108年親自拜會中科院院長杲中興積極爭取，中科院最後選址在民雄鄉設置航太園區

嘉義縣政府打鐵趁熱，將研擬與中科院攜手合作，爭取交通部在航太園區設置無人機產業園區，透過中科院將高性能軍民通用技術進行移轉與服務，奠定嘉義縣無人機尖端科技重鎮地位。

無人機主要區分為定翼機、旋翼機與多軸無人機，定翼機指的是遙控飛機機型，旋翼機為直升機類型，多軸機則是目前最為廣泛使用的空拍機，以及軍事用途的遠程視距外飛行器，可以搭載遙測感應偵測設備及武器，也是美國最常使用在反恐戰爭的尖端武器。

翁章梁指出，無人機應用廣泛，除了研發科技技術，人才培養更是推動產業發展的重要關鍵因素，縣府將研議與中科院將合作，籌劃全國第一所「無人機學院」，結合中科院無人機研發專業人才、各研究法人能量及周邊大學師資，進行無人機研發，以及專業人才的教育訓練與養成，推展產、學、研跨界跨域創新合作模式，提供新創型中小企業所需的基礎設施與綜合育成服務，共同推動及建構新型生產及應用服務產業。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋指出，嘉義縣財政稅務局首創全國應用無人機進行房屋稅等稅籍認定，無人機用途越來越普及，許多公務機關已經廣泛使用空拍機執行包括監測、地形與災害勘察及物流任務，交通部108年就在嘉義縣阿里山鄉完成「無人機物流測試」，成功將抗蛇毒血清從阿里山鄉衛生所運送至偏遠的里佳衛生室，大幅縮短物資運送時間，提升偏鄉緊急醫療品質。

江振瑋表示，嘉義縣境內涵蓋平原、村落、海岸、丘陵及高山等多元地形環境，非常適合推動我國無人機產業發展及測試驗證。

縣府指出，中科院民雄航太園區將與周邊大埔美精密機械園區、民雄工業區、頭橋工業區及嘉太工業區等相關產業供應鏈資源結合，促進產業升級，增加北嘉義周邊地區就業機會、食衣住行生活機能需求及提升消費水準，有助於嘉義縣整體經濟發展並形成區域科技創新生態系。

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