妻子不聽話就隨機殺死路人！檢建請「小鄭容和」最嚴厲之刑...5關鍵建曝光

記者劉昌松、羅志華／台北報導

自稱「小鄭榮和」的王姓男子，於3月13日晚間在新店採買時，只因討論用餐地點與妻子吵架，竟持料理刀刺向路邊無辜的林姓騎士，刀傷從背後貫穿至心臟送醫不治；北檢4月15日偵結，認為王男只因與妻子意見不合，就隨機刺殺路人，甚至無視林男趴地哀嚎求救駕車逃逸，依殺人罪起訴王男，並建請最嚴厲之刑。

▲自稱「小鄭容和」的王男（綠衣），犯下隨機殺人案後，檢方4月15日依殺人罪起訴，建請最嚴厲之刑。（圖／記者羅志華攝）

王男遭逮後，得知被他刺殺的林男不治身亡時，僅冷冷地回了聲「喔」，似乎對殺人犯行不痛不癢；案件曝光後，網友一片謾罵、並出征他臉書，不僅狂吐他自封「小鄭容和」的稱號，對林男生前最後無助、驚恐的模樣更是難過，而王男的臉書也在不久後關閉、IG也轉為不公開。

北檢指出，王男只為發洩情緒、報復妻子不聽話，就隨機找路人行兇，更無視林男哀嚎求救駕車逃逸，且至今仍否認殺人犯意、藉詞脫罪，也未賠償受害者家屬，難認王男犯後態度良好，建請法院處最嚴厲之刑。

北市警察局新店分局於案發後隔日，即派人前往慰問家屬，犯罪被害人保護協會也緊急啟動關懷機制，除了在3月15日派人協助外，也安排後續法律協助，期盼家屬能從喪親之痛重獲新生。

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