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WHO大動作13點聲明回應台募資廣告　外交部回應了

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

紐約時報刊登台灣民眾募資的廣告，內文提及台灣被世衛（WHO）拒於門外，WHO大動作提出13點聲明強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。外交部今（15）日出席中央流行疫情指揮中心記者會回應，台灣參加WHO仍相當有限，不但技術性會議遭拒達七成，甚至無法認證台灣製造疫苗，種種跡象顯示台灣人民人權遭受損害；疾呼WHO應該讓台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA）。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）以電子郵件回覆對廣告回應，大動作提出13點聲明，不僅強調WHO數十年以來一直與台灣的衛生當局保持定期技術交流，前8點更解釋台灣衛生專家和部門如何與WHO互動，及應對2019冠狀病毒疾病全球大流行的實例；第9至第13點聲明則是解釋WHO與台灣歷年來針對全球不同健康議題的互動。

請繼續往下閱讀...

外交部國際組織司司長陳龍錦表示，外交部肯定WHO開始認真看待台灣的存在，並願意公開討論台灣的參與問題，然而，WHO迄今仍無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納臺灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將臺灣當成中國的一部份，這與臺灣完整參與WHO的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

外交部指出，WHO衛生緊急計畫主任萊恩(Michael Ryan)雖曾於本年初公開表示，WHO「已就防治新冠病毒(武漢肺炎；COVID-19)疫情與台灣專家充分溝通及合作」，但事實上，台灣目前的參與仍極其有限，不但有礙我國即時取得第一手疫情資訊，更不利我國向其他國家分享「台灣模式」防疫成果。

外交部強調，台灣完整健全的公衛體系，以及成功的抗疫與防疫經驗，是WHO推動達成「全民均健」(Health For All)目標不可或缺的夥伴。然而，因為政治因素，台灣自2017年起即未再受邀出席 「世界衛生大會」(WHA) ；自2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因。

我國所在地區屬WHO西太平洋區署(WPRO)負責，但WPRO一向拒絕與我方聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊予我國；台灣的專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀我方參加實驗室網絡。

WHO雖將我國專家納入WHO 「國際衛生條例」(IHR)的專家名單，但鮮少邀請我國專家出席相關會議，這次全球疫情的處理，就是最顯著的例子。另外，WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響我國推動疫苗的研發，也對臺灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。這些事實顯示，臺灣無法參與WHO，不但損害臺灣2,300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於臺灣所能提供的協助及經驗分享。

外交部重申，臺灣有能力，也有意願參與及貢獻提升全人類健康水準的各項努力，並已以具體行動，透過捐贈醫療物資及分享防疫經驗等方式，積極協助各國對抗武漢肺炎的蔓延。我國已經向國際社會展現「台灣但能幫忙，而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)。

WHO做為主導全球公衛發展，捍衛「健康人權」最重要的國際組織，本應堅守專業中立的立場，廣納包括台灣灣在內所有利害關係方(stakeholders)的參與。WHO也應該認知，台灣不受中國統治，也有獨立而完整的醫療公衛體系，只有臺灣的民選政府能夠代表台灣人民。

外交部再次呼籲WHO儘速與我國政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA，並做適當可行的安排，完整接納臺灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

《紐時》廣告全文如下：

WHO can help?
Taiwan.

In a time of isolation, we choose solidarity

You are not alone. Taiwan is with you.

We know what you are going through. We know how hard it is.

Taiwan, having been devastated by the SARS epidemic in 2003, knows.
Taiwan, having been isolated from the World Health Organization, knows.

That is why we are contributing to international efforts by sharing how we contained the outbreak, kept our schools and businesses open, and ensured masks for all.

In the past weeks, Taiwan has provided more than 16 million medical masks to support medical workers around the world and have worked together with the US and the EU on the most advanced rapid tests and vaccines for COVID-19.

Who can isolate Taiwan? No one.

Because we are here to help.

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

26,980 contributors participated in the crowdfunding campaign to bring you this message.
Their donations will be used to fight COVID-19 internationally alongside our global partners.

中文全文如下：

誰能幫忙？
台灣

在全球孤立的時刻，我們選擇團結

你不是孤單的。台灣也跟你站在同一陣線。

台灣經歷過2003年的SARS，所以知道你們正在經歷的一切。
台灣被世界衛生組織孤立，所以知道單打獨鬥有多艱難。

這就是為什麼我們選擇在國際上分享我們的經驗。我們是如何控制疫情、如何保持社會正常運作，並且確保人人都有口罩戴。

在過去幾個禮拜裡，台灣捐贈了1600萬個口罩支援世界各地的醫療工作者。我們也與美國跟歐盟合作開發最先進的快篩與疫苗。

誰能孤立台灣？沒有人。
因為我們是來幫忙的。

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

這個訊息來自參與了本次集資計畫的26,980位贊助者。他們的捐款將用於全球防疫所需。

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