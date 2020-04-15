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朱立倫呼籲4月底前發現金　不要再吵政治口水

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▲▼前國民黨主席朱立倫在現任國民黨秘書長李乾龍的陪同下，參拜三重先嗇宮神農大帝，並於參拜後發表當前防疫紓困及華航改名看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫在李乾龍陪同下，參拜三重先嗇宮神農大帝，並於參拜後發表當前防疫紓困及華航改名看法。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／新北報導

前國民黨主席朱立倫15日與三重先嗇宮董事長、國民黨秘書長李乾龍，一同參拜神農大帝，祈求疫情早日平息。針對國民黨提發現金未被採納，朱立倫呼籲，政府4月底前發現金，不要再吵政治口水」。

朱立倫表示，紓困已經到了救命、最緊急的情況，大家都希望用最快的速度、最直接的方法，最有效率的來救所有的員工跟旅宿業者。

朱立倫指出，台灣現在受衝擊分三部分，第一波是觀光與服務業者，面臨活命的問題，紓困要用最直接、最有效的方法，事實上，從年初撐到現在4月，如果把現金直接在這個月月底前發給大家，讓很多員工可以安心，可以過日子，這是最重要的，政府提的振興階段是下一階段，不是現在。

朱立倫再指，第二波是受供應鏈斷鏈影響的中小企業，接下來5、6月，中小企業會喊救命的情況會非常嚴重；第三波是科技產業逐漸因為歐美的需求也開始減緩，受到的影響非常大，這三波的衝擊下來，對台灣、全球的經濟成長都會非常負面。

朱立倫還說，行政院後來順應民意，將紓困預算增加至一兆，但他也呼籲行政院要把這錢當作是救命錢，第一步真的是要來紓困，「不要在那邊吵政治口水」，怎麼樣最有效率、最快速度把這些現金發到基層迫切需要的手裡的最重要的。

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