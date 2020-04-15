傳海偵部雷達通訊車翻落田間　海軍駁斥：無翻車事故

▲海軍司令部大直營區大門。（圖／取自中華民國海軍臉書）



政治中心／台北報導

海軍目前正在東部外海進行俗稱「海強操演」的年度戰術總驗收，海軍艦隊與陸上飛彈、雷達部隊都投入這項年度演習，不料14日傍晚卻傳出一輛海軍機動雷達通訊車在宜蘭蘇澳不慎翻落田間。對此，海軍司令部15日表示，確實有雷達通訊車發生意外事故，但並非如報導所述有翻落情形。

根據《中時電子報》報導，一輛海軍機動雷達通訊車在14日晚間的演習過程中，在宜蘭縣蘇澳鎮田間道路進行戰術演練時，不慎翻落田間，由於機動雷達通訊車相當機敏，軍方立刻派人警戒，預計15日上午會進行吊離。

據了解，該輛通訊雷達車隸屬海軍海洋監偵指揮部機動雷達偵搜中隊，有民眾14日晚間目睹該輛車進行戰術移動時，行經蘇澳鎮區間道路疑似因道路狹窄，車輛突然不慎翻落田間邊坡。

對此，海軍司令部15日表示，確實有雷達通訊車發生意外事故，但並非如報導所述有翻落情形。

海強操演為中華民國海軍艦隊年度的戰術總驗收，將海軍現有各型軍艦編隊打散，再進行分組對抗演練，自兩年前已將空軍的年度戰術總驗收「天龍操演」與「海強操演」整合在一起，透過海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰，充分協調與相互配合，有效發揮聯合作戰效能。

其他人也看了這些...

►今日0確診「疫情延燒36天來首見無新增」新冠肺炎維持393例

►案393旅美30年「有無健保」惹議！陳時中緩頰：不管是誰，都會用國家力量治療

►小童口罩明起全網購 陳時中剖析2原因「分配較少、難適當均配」

更多熱門新聞...

►蔡英文登上《富比士》 總統府曝光關鍵原因

►街友沒戴口罩群聚北車 王欣儀批柯文哲：防疫措施淪表面功夫

►外交部第二波國際援助：歐洲8國共130萬片口罩