阿嬤手指遭風扇割傷快斷了！孫半路攔巡邏車求助　警鳴笛開道助送醫

▲屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶、陳隆成二員警車開導，將蔡姓阿嬤送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶、陳隆成二員，日前駕駛巡邏車執行巡邏勤務時，聽到背後自小客車鳴按喇叭，警方機警停靠路旁詢問對方是否需要協助，發現駕駛的阿嬤手指骨折，不斷流血，想請警方是否能夠協助開道送醫？員警獲悉立即開啟警示燈及鳴笛開道救援，護送她到醫院急診室，順利接回手指。

警方表示，71歲蔡姓阿嬤因天氣炎熱，豬舍需要灑水降溫，在清理豬舍開啟抽風機電風扇時，右手一根食指剛好伸入抽風機電風扇的範圍內，突然被抽風機的風扇快速大力運轉時給割傷，右手食指幾乎快被割斷，她慘叫一聲。

兩位孫子聽到奶奶的呼救聲後，立即將奶奶的右手食指給簡單止血包紮一下，想說要叫救護車緊急送醫，可是怕等不及救護車到場，二位孫子立即駕駛汽車要將奶奶緊急送往醫院治療，但又擔心從新園鄉沿路要開往東港鎮輔英醫院治療途中會有停等紅燈及交通壅塞，延誤阿嬤手指治療。

幸在開往醫院途中巧遇警方的巡邏車經過，於是就攔下警方，請求警方協助緊急送醫，警方看到蔡阿嬤痛苦表情及二位孫子極為慌恐，二話不說，立即上車並開啟警示燈及鳴笛開道救援，協助蔡奶奶緊急送醫救治，原本要近20分鐘的路程，在警方協助下，約9分鐘就順利抵達醫院急診室，順利接回阿嬤手指，讓他們非常感激。

東港警分局長劉清俊呼籲民眾遇狀況，如無法即時排除，可以撥打110報案專線報警協助，警方將會盡速派員到場協助。

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