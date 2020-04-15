騎電動機遊霧台電力卻不足　三地門警協助充電急救援

▲屏東縣里港分局三地門分駐所警員鍾浩然提供電力供電動機車充電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港分局三地門分駐所警員鍾浩然日前擔服三德檢查哨固檢勤務時，接獲1位高姓民眾報案，稱其騎乘之電動機車，續電量不足，遍尋不著充電站，鍾員獲報即時提供電力充電，讓他旅程順利出發，對員警熱誠服務非常感激。

據悉，高雄市高姓市民，與友人利用假日，共乘1部電動機車欲前往霧台鄉遊玩，不料半路竟遇電動機車電力耗盡，2人遍尋不著充電站，無計可施之際，看到三德檢查哨，急忙地推著機車前來求助。

鍾員獲悉後，立即從檢查哨內拉出延長線，替機車充電，整個過程約1個小時，因此鍾員便先請其入內奉茶休息，並介紹霧台及三地門地區熱門觀光景點及相關在地原住民文化，彼此相談甚歡。

他們對警察能即刻提供電力支援，熱心為民服務，均豎起大拇指按「讚」，表示讚揚，待電力充飽後，便繼續騎乘電動機車上山，繼續未完的旅程。

里港分局分局長楊龍祥肯定鍾浩然熱心為民服務精神，值得同仁學；並表示，民眾若有緊急困難，需要救援幫助，都可就近向警察單位或撥打110報案電話尋求協助，而民眾如欲至三地門及霧台鄉遊玩，上山前務必做好車輛安全檢查及備足油料、電力，確保平安出門，快樂返家。

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