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iPhone 3月在中國賣出250萬支　較2月50萬支銷量回溫

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▲市場分析師認為，這次蘋果推出新iPhone將帶動強大的換機潮。（圖／路透）

▲蘋果3月在中國出貨250萬支 iPhone。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

多家外媒報導，蘋果公司（AAPL.O）3月份在中國大陸的iPhone出貨量約為250萬支，雖然相較於2月僅約50萬支，顯然有反彈回溫的趨勢，不過這仍是蘋果在中國有史以來銷量最糟糕的月份之一。

中國信息通信研究院（CAICT）數據顯示，中國大陸3月份的智慧型手機出貨量總計2100萬支，也較去年同期下降了約21.9％，創下10年來新低。其中，5G手機出貨621.5萬支；累計2020年第一季，智慧型手機出貨4773.6萬支，比去年同期下降34.7%。

由於疫情影響，富士康的廠房和蘋果門市在中國一度關閉，導致2月 iPhone 出貨到中國僅有約50萬支，較去年同期下降超過60％，不過在3月初蘋果基本上恢復了門市營運，電商和物流也重新恢復，手機的需求漸漸復甦。有幾間零售商為刺激需求，也在4月初針對 iPhone 11 推出了許多優惠。

雖然一些 5G 供應商正在等待蘋果決定是否需要推延新的 iPhone 系列，但報導指出，蘋果最大的製造夥伴富士康也恢復正常工作。

▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲預計蘋果會於4月30日公佈季度收益報告。（圖／路透社）

目前，許多手機製造商希望藉著中國的銷售能夠緩解未來幾個月海外市場的下滑，小米的財務長在季度收益電話中表示，中國市場已恢復至正常水平的約80％。


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