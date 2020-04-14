失意房仲成冷血刀魔…深夜隨機連砍18刀！同事驚訝：他平時表現很樂觀

▲于姓房仲常在臉書上分享生活照，同事透露于男人際關係不錯，沒想到會隨機砍人。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台北市一名于姓房仲上周六深夜在萬華莒光派出所對面當街隨機殺人，案發後，于男隨即遭逮捕，目前被依殺人未遂聲押獲准。本刊調查，于男任職在中山區一間房屋仲介公司，同事表示，平時表現正常，不像是會情緒失控的殺人犯，不知是否與弟弟生病有關。

▲于姓嫌犯與林姓計程車司機擦肩而過，就突然轉身拿出藍波刀朝林男背部猛刺。（圖／翻攝畫面）

警方調查，本月11日晚間11時許，57歲的于男覺得有人要害他，認為與他擦肩而過的林姓計程車司機企圖對他不利，竟以隨身攜帶的藍波刀，朝林男背部攻擊，偷襲成功後，2人在地上扭打，導致林男手、腳等全身多處被利刃砍殺18刀，現仍在加護病房救治，所幸並無生命危險。

警方獲報後，隨即將于男逮捕，于男卻表示不用通知家人到場，可自己一人應訊，但從于男臉書上的生活照來看，于男樂觀開朗，也會與朋友聚會，甚至還擔任捐血志工，隨機殺人事件曝光後，公司同事也表示，于男已經3、4天聯絡不到人，也沒有來公司上班，想不到他竟犯下隨機殺人案件。

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