美國女師沒搭上撤僑包機　封城76天「慶幸沒回去」叫大家學中國防疫

記者蔡紹堅／綜合報導

美籍女教師梅根夢露（Megan Monroe）數月前來到湖北武漢教書，遇上了新冠肺炎疫情爆發，但她沒有搭乘撤僑班機返美，而是經歷了76天的「封城」，她表示，當初是因包機太貴，又擔心上機被感染才沒搭乘，曾感到後悔，但現在卻很慶幸沒回去，「大家都應該向別國學習，尤其是看看中國如何應對疫情！」

梅根近日透過影片在《中國日報》的「新時代大講堂」上發表了一段7分多鐘演講，她提到，自己來自美國加州，來到武漢的一所教育公司教青少年學習戲劇、舞蹈與演講，但才來沒多久就遇到了新冠肺炎疫情爆發以及武漢封城，「剛開始封城時，我跟北京的美國大使館聯繫，他們說可以幫我回美國，但包機的費用是1100美元（約3萬元新台幣）。」

▼梅根在影片中說明武漢的情況。（圖／翻攝中國日報）



梅根指出，考量之後，她認為費用過高，加上母親覺得，比起搭上滿載乘客到飛機，待在武漢的公寓裡可能還比較安全，於是決定不要浪費錢，留在武漢就好，「我曾經感到後悔沒回美國，但現在卻很慶幸！」

梅根表示，疫情爆發後，她就開始跟同事在抖音（TikToks）上發影片，拍攝在武漢的日常生活，包含封城第一天的搶購潮、隔離期間日用品的補給，以及社區的支援方式等，希望能展示出武漢的真實情況，「我們發的內容沒有虛假，全都很真實，我本來就是很積極向上的人，我只想把這份正能量傳遞給全世界有類似處境的所有人。」

▼梅根強調影片內容都是真實呈現。



不過，梅根的影片卻受到許多人的質疑，她指出，有人叫她去死，又說她收了中國政府的錢拍影片，裡面所有的內容都是宣傳手段，「我沒有收政府的錢，影片不是宣傳手段，我也不會死，因為我比病毒強大，我只希望給孩子們做好榜樣，因為我希望他們能為自己在乎的事大膽發聲。」

梅根還說，這段期間，中國人展現出了堅韌，尤其是在武漢，病毒還在蔓延，大家都應該向別國學習，尤其是看看中國如何應對疫情，「病毒不分種族和國界，其它國家都應該借鑒中國防控疫情的經驗，因為只有各國團結起來，才能最終戰勝病毒。」