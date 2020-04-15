哈爾濱超扯「劈腿關係圖」曝光！　亂啪啪害18人確診456人隔離

▲劈腿關係圖。（圖／翻攝自twitter／@Onebtcer）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，疫情稍緩的中國大陸黑龍江省近日傳出有18例確診，傳染途徑竟與「啪啪啪」的劈腿戀情有關。始作俑者是一位從美國回來的韓姓男子，經過一個又一個啪啪散播病毒後，至少造成456人隔離，18人感染確診。對此，網友還花出超扯關係圖，神展開的劇情令人笑翻。

綜合陸媒報導，從美國帶病毒回來的韓姓男子先是傳染給33歲曹姓女鄰居（同居人），於是劇情開始神展開，牽出了「3大條故事線」。首先，曹姓女子在與韓男啪完之後又傳染給32歲的男友李男，李男在外面跟小三、小四、小五啪啪後，將病毒擴大傳播，開啟第一條線。

▲從美國回來的韓姓男子染疫，傳染給曹姓同居人之後，意外牽扯出一連串劈腿事蹟。（示意圖／免費圖庫pixabay）

曹女回家後傳染給自己的母親，由於母親是無症狀感染者，又傳染給同齡的男友，男友上酒局再傳染給另外一名共同友人，形成第二條線。共同友人回家後傳染給父親、兄弟姊妹，到醫院看病時，還感染了數名同區病友和病友家屬，形成第三條線。三條線共造成456名密切接觸者隔離觀察，18人感染確診。

相關單位調病患接觸史時，發現整個疫情擴散的源頭，竟然是曹女因為劈腿接觸歸國的李男所引發，曹女的男友和母親還曾試圖隱瞞接觸史，但劈腿行徑最終被發現，引發熱議。網友認為此齣劇情神扯，如同八點檔一般，「比電影還精彩」、「貴圈真亂」、「哈爾濱硬核愛情故事」。大陸網友畫出關係圖後也註記，「啪啪有危險，快樂須謹慎」。