深圳台協贈8萬片口罩「為家鄉盡心力」　萬華區湧百公尺人龍

▲深圳台商協會在北市萬華區華江里辦公室門外，向民眾捐贈口罩。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

在新冠肺炎疫情持續擴散之際，深圳市台商協會準備8萬片口罩，分別於14日和15日在台北市萬華區進行捐贈，其中華江里現場更是排起了百公尺人龍。深圳台協會長陳忠和向《 ETtoday新聞雲》表示，這是海外台商對台灣的愛心，希望能為家鄉盡一份心力。

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

新冠肺炎疫情爆發後，深圳台商協會累計採購130萬片口罩，並分發給台商台胞以及台青76萬片，如今隨著深圳疫情趨緩，希望能為台灣提供更多的抗疫物資。此番捐贈活動共分為3個場次，分別在慈濟精舍、龍山寺以及華江里辨公室，累計發放口罩8萬片，其中5萬片是KN95，3萬片是醫療口罩。

▲排隊人龍超過百公尺。（圖／記者蔡儀潔攝）

在15日下午2點的華江里場次，現場湧入了大批民眾，最早的11點就來排隊。里長楊華中介紹說，今日共發了2萬片醫療口罩和5000片KN95口罩，3485戶人家每戶可以領5片，只需出示戶口名簿就可以來領，「政府要求很多時候都要戴，所以是及時雨，大家都非常開心、非常踴躍。」

▲陳忠和在龍山寺講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起為何向鄉親分發口罩，從小在萬華區長大的陳忠和，表示對這塊土地有很深的感情，「全世界的台商對台灣的民生和政策面的事情都非常關注，畢竟這裡是自己的家鄉，尤其當下疫情籠罩，因此在行有餘力的同時，希望能為自己家鄉盡一份力量。」

深圳台協秘書長盧政群則表示，疫情發生後看到了台灣人對口罩需求，還有排隊買口罩的現象，因此在這個時間點上，「我們台商希望能為我們出生地做發展，這裡是我們的根。」

▼ 陳忠和與龍山寺董事長黃書瑋合影。（圖／記者蔡儀潔攝）