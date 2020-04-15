力挺川普！白宮貿易顧問批「世衛手上沾血」　嗆中國拿走全球物資

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）槓上世界衛生組織（WHO），他14日宣布，進行相關評估期間，將暫停提供該單位資金。雖然引起部分美媒質疑，不過川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）還是堅持幫總統說話。

納瓦羅告訴《福斯新聞》（Fox News），世衛在處理疫情方面相當失敗，基本上隱瞞資訊，等到其他人都做了對的事情後，才宣布疫情為大流行，「世衛手上沾著血。」他表示，川普要調查國際組織是完全正確的行為，必須釐清中國在其中扮演的角色。

被問及是否此舉會影響未來與中國的貿易談判時，納瓦羅僅說「很有趣的問題」。納瓦羅隨後又表示，得找出新冠肺炎（COVID-19）的源頭，「必須弄清楚，為什麼中國在6周內沒告訴我們，使得我們浪費寶貴的時間來應對大流行。」

納瓦羅還聲稱，中國拿走全球的個人防護設備，導致紐約、義大利米蘭都缺乏物資，「這是我們不會忘記的事情。」

川普14日在記者會表示，美國已經展開對WHO的一項檢視與評估，過程中將暫停提供資金給世衛。他補充，這項檢視報告的內容，包括世衛嚴重失職行為以及隱匿新冠肺炎擴散疫情的情況。