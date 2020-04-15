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10例感染源不明本土案例　醫示警：暴風雨前的寧靜！最怕國人僥倖心態作祟

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▲▼0414中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台灣14日新增零確診。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布14日無新增確診病例，這是睽違36天台灣終於零確診，好消息振奮人心。但台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒感染科主任黃立民提醒，目前只是暴風雨前的寧靜，他最怕國人認為確診少，僥倖心態開始作祟，千萬不能掉以輕心；且入秋後恐怕又有下一波疫情，台灣防疫強度得再升級。

指揮中心表示，國內14日無新增確診病例，13日新增1345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計4萬8549例（含4萬4890例排除），其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例；確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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▼對於防疫工作，黃立民提醒國人千萬不可大意。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼疾管屬記者會_台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣在睽違36天後終於0確診，讓國人十分振奮，但有醫師仍憂心提出警告。黃立民接受《聯合報》訪問表示，目前台灣累計10例感染源不明本土案例，這代表社區中的確有沒被發現的確診；而民眾落實暫停集會，是最有效能避免未掌握到的感染者造成大規模群聚。

黃立民認為，台灣熬過境外移入的確診案例，也只是度過第一關，現在只是暴風雨前的寧靜，千萬不可大意；最怕國人僥倖心態作祟，因認為確診少，開始抗拒日常生活受到限制。他也說，入秋恐有下波疫情，台灣防疫強度得再升級。

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