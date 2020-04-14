Powerbeats藍牙運動耳機4/15開賣　售價4,790元帶給運動愛好者全新感受

▲Powerbeats高機能耳掛式藍牙運動無線耳機。（圖／Beats提供）

記者邱倢芯／台北報導

Beats宣布，將於4月15日起在台灣正式推出全新Powerbeats高機能耳掛式藍牙運動無線耳機。Powerbeats搭載了Apple H1晶片，可快速支援與iOS裝置配對，同時較上一代具備更持久的電池續航力，並以新台幣售價4,790元的價格提供運動愛好者全新高機能音樂感受。

Powerbeats將提供黑色、白色和紅色三色選擇；根據官方指出，Powerbeats充飽電後，聆聽時間最長可達15小時，且採用Fast Fuel快充技術，充電5分鐘即可連續播放1小時，即便使用者一時忘記充電，也可在5鐘內快速聆聽音樂。

這款運動耳機採用了IPX4等級抗汗抗水設計，耳機上設有整合操控按鍵，並內建了雙波束成形麥克風提升通話品質。

另外，與手機的配對方面，Powerbeats採用了Apple H1耳機晶片，提供更快的配對速度，並能在iCloud不同設備上自由切換，以及在iOS設備上使用「嘿 Siri」聲音喚醒功能。

而在耳塞尺寸方面，Powerbeats提供了四種尺寸的耳塞，以確保使用者可擁有最佳的音質和舒適感。