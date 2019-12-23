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德誼數位Beats耳機最低2.8折　限時限量、優惠聖誕節開跑

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▲▼Beats solo3。（圖／德誼數位提供）

▲德誼數位Beats solo3展示機，最低打2.8折。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／台北報導

想買Beats耳機卻遲遲不敢下手的粉絲有福了！德誼數位（DE）宣布，將於2019年12月25日至2020年1月31日，於台北台大門市及台南德安門市舉辦「Beats特賣會」，Beats系列商品破盤4折起；其中值得注意的是，Beats solo3（原價6,990元）展示機只要2.8折，相當於1,990元就可入手。

DE指出，這次Beats耳機的特賣會將於台北台大門市及台南德安門市舉辦，Beats EP、Beats solo3、Beats Studio3、Beats X、Powerbeats3、urBeats最低1,199元就可帶回家。

其中Beats Solo3的展示機，更可以2.8折的下殺優惠帶回家。專屬台北及台南的好康優惠，讓民眾以最有感的優惠汰舊換新迎好年。

此次DE將推出的特賣商品有Beats EP（原價3,290元），5折後只要1,645元；原價6,990元的 Beats solo3，5折後只要3,495元；原價11,900元的Beats Studio，4折後只要4,800元；Beats X（原價3,290元）7折後也只要2,300元；Powerbeats3系列原價6,490元，5折後只要3,245元；入耳式耳機urBeats3原價為1,990元，6折後也只要1,199元。上述優惠商品皆為新品特惠，詳細活動資訊及優惠以現場門市現貨為準。

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