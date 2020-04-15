無症狀治癒後沒後遺症！張文宏籲「保持距離」：95%年輕人能打敗病毒

▲張文宏。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏指出，免疫力強的人不代表沒有傳播性，只是對病毒抑制力較強一點，但中國數據顯示出「95%的年輕人都能夠打敗病毒」。

綜合陸媒報導，張文宏15日下午透過線上方式與在歐中資企業、華人華僑、留學生談話。有學生問及「無症狀感染者是否完全沒有症狀？體內是否已經產生抗體？病毒在其體內是否會造成損傷，這些損傷是否可以能夠感知？面對病毒可能出現常態化的情況，留學生應該如何調整自己的心態？」

他首先強調，免疫力強的人不代表沒有傳播性，只是對病毒抑制力較強一些，換句話說是病毒在體內被控制住，「在肺裡它的病灶是看不大見的」。

張文宏接著說，無症狀、感染患者在被治癒後，基本上是沒有後遺症的，連重症患者「都沒有出現後遺症的情況」。但他還是建議海外留學生，要保持好社交距離，就能降低感染的風險，「加強鍛鍊，保證睡眠和營養，根據中國的數據，50歲以下的感染者死亡率在0.5%左右」，所以95%的年輕人都能打敗病毒。

值得注意的是，他在線上會議上強調，輕症患者不能夠自己亂吃處方藥，不然有可能發生不可預測的風險，「唯一可以自己用的是退燒藥，體溫到38.5度以上，可以用些退燒藥，然後控制營養的攝入。體溫不高時，建議冷水物理降溫，多喝些熱湯讓自己發發汗也有效果。」

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