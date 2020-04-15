3採都陰性...他結束隔離6天後確診！關鍵曝：長期鼻炎掩蓋症狀

▲北京首都國際機場。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒狡猾，一位男留學生3月22日從美國返回北京，先後3次核酸檢測均呈陰性，然而就在集中隔離結束6天後被確診！北京市疾控中心對此案表示，該患者長期有鼻炎，可能會掩蓋新冠肺炎類似症狀，給防疫工作帶來新挑戰。

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（示意圖，非本文當事人／路透）

北京市疾控中心副主任龐星火今（15）日在新聞發佈會上，通報了14日1例新增報告境外輸入確診病例的相關病例情況。該位患者是中國在美國邁阿密留學生，自述有鼻炎及痛風病史，長期有輕微咳嗽、鼻炎症狀。

該患者3月22日由美國邁阿密出發經舊金山、香港轉機，24日抵達北京。經海關檢疫時，因健康申報卡填寫了咳嗽、鼻炎等症狀，於是被轉運至定點醫院排查，2次採集患者標本進行核酸檢測，結果均呈陰性。

▲該位患者長期有鼻炎症狀。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pakutaso免費圖庫）

3月28日該患者開始集中隔離觀察，期間體溫正常，除腳部風濕痛外無其他不適，在4月6日的咽拭子標本進行新冠病毒核酸檢測時，結果同樣呈陰性，因此他8日解除隔離，返回居住地。

患者解除隔離後，與父母、弟弟、外公及1位保姆共同生活，獨自居住在一個房間內，單獨用餐，並沒有外出，但他10日出現發熱、咳痰、咽痛、厭食等症狀，11日、12日服用感冒藥及抗菌素，症狀未緩解。由於13日開始症狀加重，該男留學生由父親開車送醫，隔天被確診，臨床分型為普通型。

龐星火表示，這個病例提示大家，由於新冠病毒是新發現的病毒，仍有許多未知因素，個別感染者長期伴有其它症狀，可能會掩蓋新冠肺炎類似症狀，極個別感染者潛伏期長、核酸檢測陽性與發病時間出現均較晚、早期症狀不典型等問題為防控工作帶來新挑戰。