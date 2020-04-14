「兒童口罩4尺寸」一張圖看差異在哪！僅小童立體口罩可網路買

▲兒童口罩分成以下4種尺寸「兒童、大童、中童和小童」。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布明（15）日起可在網路預購4～8歲小童立體口罩，但兒童年齡分佈廣，不少人家長買「兒童口罩」回家發現尺寸不合。對此，指揮中心也提供圖片分辨，兒童用口罩可以分為4種，分別是：兒童平面、小童立體（小於8公分）、中童立體（大於8公分）、大童立體（成人口罩代替）」，而開放網購的是僅有「小童立體口罩」。

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▲▼小童口罩的寬度小於8公分。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，因開放成人購買兒童口罩後，統計有近1/4的兒童口罩由成人買走，為保障兒童優先使用兒童口罩的權利，4月23日（四）起恢復，兒童口罩年齡購買限制，僅有16（含）歲以下健保卡才能購買兒童口罩。

口罩實名制2.0第5輪明天開始預購，除原本成人口罩外，將試辦網購4～8歲小童立體口罩，一樣透過Emask口罩預購系統預訂，至於其它兒童口罩仍從藥局通路購買。

▲▼中童口罩的寬度大於8公分。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，民眾登入eMask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，提醒民眾購買前務必確認尺寸符合家中孩童需求，其餘購買程序和成人口罩相同。

▲目前大童的立體口罩都以大人立體口罩代替。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，因兒童口罩與成人口罩單次可購買片數不同，預購繳費金額亦不同，繳費時可與他人合併結帳，但各筆訂單運費仍要分別計價，一旦完成繳費，即無法更換品項；另因製作小童口罩廠商眾多，花色款式及實際尺寸皆略有差異，恕無法提供挑選，除非在領取門市現場發現有破損短缺，一旦離開，歉難提供退換貨服務。

▲兒童平面口罩，平放的寬度為14公分。（圖／指揮中心提供）

eMask網路預購第5輪的預訂時間4月15日至4月17日，取貨時間為4月23日至5月6日開始實施。