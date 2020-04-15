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新冠肺炎治癒後肺部是否有後遺症？鍾南山揭「最新判斷」

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▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲鍾南山。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

染上新冠肺炎，痊癒後究竟會否留下後遺症呢？中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山14日受訪時給出最新判斷，他認為和17年前的SARS相比，新冠肺炎患者治癒後，肺的纖維化程度較輕，雖說總體來說會有些下降，但隨著時間的推移，會慢慢恢復，「所以我不認為新冠肺炎恢復後的大多數病人，會有很明顯的肺部後遺症」。

綜合陸媒報導，鐘南山14日參加南山呼吸等舉辦的線上直播活動，並在活動中對治癒病人的肺部後遺症問題作了上述表示。他認為，新冠肺炎患者的肺纖維化程度相較SARS患者是較輕的，特別在康復過程中其纖維化改善恢復得比較快。

鍾南山指出，三、四個月以來，他的研究團隊做過一部分的病人的肺功能的檢查，總的來說肺功能有些下降，特別是彌散功能，就是說肺泡毛細血管膜進行氣體交換的效率會受到影響。但他卻強調，「我相信隨著時間推移，它會慢慢恢復的。所以我不認為新冠肺炎恢復後的大多數病人，會有很明顯的肺部後遺症。」

消息一出，不少網友質疑真實性，指出「不太相信」、「除了肺部，其他方面呢」、「我比較關心對男性有沒有傷害」、「有影響也沒法，治好就不錯了」、「我更關心它對蛋蛋的影響」、「對生育有影響嗎？」、「有真，但不能當真」、「沒有後遺症那是因為很多是中醫治好的，用激素抗生素，瑞德西韋，你看看有沒有後遺症！」

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