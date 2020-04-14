停靠4小時！美軍艦長「謊報位置」佯繼續航行　遭投訴解職

▲美軍驅逐艦迪凱特號。（圖／美國海軍官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

部署於聖地牙哥的美軍導彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur DDG-73）指揮官約翰.鮑勃.鮑恩（John“ Bob” Bowen）向艦隊司令部撒謊，今年1月間遭到撤職。海軍調查，迪凱特號其中一個螺旋槳軸明明需要停下修理，但鮑恩當時卻為了掩蓋停靠長達4小時的事實，沒有如實上報，還謊報船隻位置。

據《KPBS》報導，「迪凱特號」在去（2019）年9月13日時，明明已經無法繼續航行，但指揮官鮑恩卻要求船員，千萬不能向艦隊司令部報告這件事。迪凱特號因為要修理其中一個螺旋槳軸，所以不得不停下，但鮑恩也決定隱瞞，認為根本沒必要向上通知。

根據海軍調查的結果顯示，當天下午2時30分，「迪凱特號」才再次航行，而在先前所回報的位置都是假的。鮑恩認為，只要船隻的抵達時間沒有超過原先所定，就不用特別通知，因此雖已停靠了長達4個小時，他仍不斷謊報位置，營造船隻還在繼續航行的假象。

據報導，在船隻返回聖地牙哥後，海軍官員收到了匿名的電話投訴，因此在11月展開調查。在揭露事實後，海軍於今年1月將鮑恩免職並表示，「對他的指揮能力失去信心」。

海軍的發言人約翰.法奇（John Fage）表示，海軍絕對會讓領導者保持在高水準之上，「職位要求最嚴格的就是責任感、可靠、領導才能，如果不符合這些標準，海軍就將追究責任」。