快訊／北韓朝日本海發射多枚不明飛行物！　疑為短程巡弋飛彈

▲ 金正恩此前視察戰術誘導武器試射。（圖／朝中社）
記者陳宛貞／編譯
南韓聯合參謀本部稍早宣布，14日觀測到北韓朝東海（日本海）發射多枚不明飛行物，目前推測為短程巡弋飛彈，射程約150公里。
《韓聯社》報導，南韓軍方說明，北韓今早自江原道文川市一帶往東海發射飛行物，推測為短程巡弋飛彈，目前正與美國軍方聯手分析。
北韓最近一次試射武器為3月29日，往東海發射超大型火箭砲，14日時隔16天再次試射，為今年第5次。這也是北韓自2017年6月8日以後，時隔3年首度試射巡弋飛彈。
▲ 金正恩此前視察戰術誘導武器試射。（圖／朝中社）
記者陳宛貞／編譯
南韓聯合參謀本部稍早宣布，14日觀測到北韓朝東海（日本海）發射多枚不明飛行物，目前推測為短程巡弋飛彈，射程約150公里。
《韓聯社》報導，南韓軍方說明，北韓今早自江原道文川市一帶往東海發射飛行物，推測為短程巡弋飛彈，目前正與美國軍方聯手分析。
北韓最近一次試射武器為3月29日，往東海發射超大型火箭砲，14日時隔16天再次試射，為今年第5次。這也是北韓自2017年6月8日以後，時隔3年首度試射巡弋飛彈。
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