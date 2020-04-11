桃園男假裝開製麵廠　但這裡不賣麵粉…他在賣白粉

▲埋伏員警見李姓男子開啟鐵門外之際趁機攻堅。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園63歲葉姓男子以製麵為幌子，實則販賣毒品牟利，警方接獲線報經長期佈線監控，10日晚見時機成熟，趁同夥李姓男子開啟鐵門之際一舉攻入，逮捕屋內4男1女，查獲海洛因、安非他命及吸食器具和分裝工具，依法將六人帶案偵詢後移請偵辦。

▲▼查獲毒品、針筒及吸食器具。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警分局埔子派出所長林延安，接獲轄內有人販賣毒品的情資，立即與偵查隊組成查緝小組，經長期布線監控，發現葉姓男子以製麵公司為幌子，規避警方查緝，並吸引熟客上門購買毒品。

專案小組見時機成熟，立即向桃園地檢署申請獲核發搜索票，於該處所外埋守，待鐵門開啟一名李姓男子準備外出，員警正要上前詢問，屋內突然警報大響，李男拔腿就跑，馬上被員警攔查控制，埋守的警力立即衝入，屋內5人(4男1女，含葉男)見到員警嚇得呆坐現場不敢動彈。

員警立即出示搜索票，會同葉男執行搜索，於屋内桌上、廁所等處共查獲一級毒品海洛因10小包(重22.24公克)、二級毒品安非他命19包(重22.5公克)以及注射針頭、電子磅秤、分裝袋等物品，在場人互踢皮球，均表示不知毒品是誰的，員警依法將六人帶案偵詢後移請偵辦，後續將持續擴大追查毒品來源。

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