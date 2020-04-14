補了10萬人力還不夠　亞馬遜大開職缺再招聘7.5萬人

▲美國電商亞馬遜（Amazon）13日表示再增聘7.5萬名新員工。（圖／路透社）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國持續蔓延中，東西岸共9個州更下達禁足令，要求民眾非必要不得外出，而此舉也促使網購需求激增，讓電商亞馬遜（Amazon）再度急徵人手，將再增聘7.5萬名新員工負責倉儲及送貨，以滿足疫情期間的龐大業務量。

疫情爆發後，民眾少出門待在家防疫，購物需求轉向網路，造成網購平台大爆單，但也導致人力短缺無法負荷處理，對此，亞馬遜持續擴大徵人，13日表示再招募7.5萬名員工之外，也已完成先前10萬個職缺填補，預估公司成本將增加超過5億美元，高於原本估計的3.5億美元。

此外，受到疫情影響，美國失業率再創新高，失業人口已衝破1680萬人，其中又以飯店業及旅遊業衝擊最大，許多人失去工作，而亞馬遜大開職缺，除了維持公司運能，也希望能幫失業的人一把，在13日發出的聲明中也提到，「歡迎任何失業的人加入亞馬遜，直到情況恢復正常，他們以前的雇主有能力把他們找回去為止。」

亞馬遜過去一季雇用人力增加超過20%，在全球雇用人力逼近100萬人，並針對倉儲人員、送貨員以及在全食超市工作的雇員等，暫時調漲時薪2美元，另外也在3月15日至5月9日期間，對於超時工作的員工支付2倍的加班費。

儘管亞馬遜大舉徵才，但有11間倉儲陸續傳出員工確診染上新冠肺炎，遭外界質疑防疫政策不足，有員工為此發起罷工，要求公司暫時關閉、清潔倉庫，希望做到更完善的防疫措施，但卻因此被解雇。

亞馬遜事後對外說明，該名遭解雇員工曾與其他確診員工接觸，被指示在家隔離並享有薪假，卻仍來到工作現場，數度違反社交距離守則，將團隊置於危險之中，基於多項安全議題，因此終止雇用，而公司已經採取「極端措施」保護職員健康，包括加強清潔、取得安全防護設備、要求保持安全距離，實施體溫檢測等。