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大陸電商「全面下架」動物森友會　遊戲達人「解釋原因」：本來就危險！

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▲動物森友會。（圖／翻攝自任天堂官網）

▲動物森友會。（圖／翻攝自任天堂官網）

記者劉亭／綜合報導

Switch遊戲《集合吧！動物森友會》發行之後受到全球玩家喜愛，玩家可以自由規劃自己的小島，以自己的創意隨意設計。但今（10）日有大陸網友發現，動物森友會遊戲卡帶在大陸電商平台淘寶已被全部下架，引起了許多人討論。

新浪遊戲發文表示，根據網友反應，「動物森友會實體卡帶和數位版已經被電商平台下架，具體原因不明。」而在淘寶網查詢動物森友會，已經找不到遊戲卡帶或是數位板遊戲相關商品，只剩下部分配件。

▲電商平台下架動物森友會。（圖／翻攝自淘寶）

▲▼電商平台下架動物森友會遊戲。（圖／翻攝自淘寶）

▲電商平台下架動物森友會。（圖／翻攝自淘寶）

而大陸遊戲博主「老刀99」則表示，動森電商平台下架是真的，但停服消息是假的。「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切，目前最悲觀的觀點認為國家很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了」。

而對於網友詢問「為啥會下架？」老刀99則回應，「玩家隨意能修改內容的遊戲本來就很危險」。由於動物森友會的高度自由性，玩家可以透過「我的設計」功能，自行畫出各種圖案，貼在各處，並且還能分享給其他玩家，曾經有玩家設計出「五大訴求，缺一不可」、中國五星旗等圖案，分享在網路上，不確定是否與此有關。

而消息一出，許多大陸網友紛紛哀嚎，「視頻和直播都沒問題，只是遊戲下架了，怕不是又要恢復之前賣實體靠對暗號了」、「有無商家指個路，求求了」、「現在都改名叫猛男撿樹枝了」、「窩囊啊！比創意比宣傳我們的玩家不把這些廢物吊起來打？還是不相信我們這些玩家 感覺我們會被策反？」。

▲遊戲博主解釋下架原因。（圖／翻攝自微博）

▲▼遊戲博主解釋下架原因。（圖／翻攝自微博）

▲遊戲博主解釋下架原因。（圖／翻攝自微博）

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