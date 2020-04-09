3年無法受孕！護理師妻想用精子庫生小孩　他痛苦放手：盼我們還能做朋友

▲林先生原本期待和妻子生個龍鳳胎。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

「成家立業，結婚生子」是傳統家庭對未來規劃的期待。大陸浙江省杭州市一名林先生與初戀的護理師妻子很恩愛，卻因男方染色體異常，使得妻子無法受孕。妻子想動用精子庫生一個孩子，讓他因此十分糾結痛苦，決定放手，「無論妳做出什麼決定，我都會尊重妳的選擇。希望妳以後的人生能幸福，希望妳以後能有一個圓滿的家庭，希望我們以後還能做朋友！」

微信公眾號《西湖之聲》報導，林先生表示，他今年34歲，和小2歲的妻子經人介紹認識，是他交往的第一個女朋友；戀愛期間，她對他十分貼心，「比如我不善打扮，幾乎所有的衣服都是她給置辦的。她也是第一個讓我感覺心動的女生，所以不久我們走入了婚姻的殿堂。」

林先生指出，妻子是新生兒科的護理師，每天都會接觸到許多剛出生的寶寶，一直以來，她都期待著有一天他們也能擁有自己的孩子。他說，「最好是龍鳳胎，這樣就能湊成一個『好』字。名字我們都想好了，大寶就叫湯圓，小寶就叫元宵。」

▼林先生說，「我們結婚至今已經3年，這3年我們一直沒有成功懷上孩子。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▼林先生指出，妻子經歷了三次試管手術都失敗。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

「我們結婚至今已經3年，這3年我們一直沒有成功懷上孩子。」林先生表示，去年年底去醫院檢查，醫生告知他的染色體異常，妻子無法受孕；在與家人商討後，他們決定進行第三代試管嬰兒的嘗試，過程對妻子十分痛苦，她人也憔悴了不少。

「我和妻子說，我很抱歉，因為是我的原因，讓妳吃這樣的苦頭。」林先生說，即便如此，每當他自責懊惱時，「她都會鼓勵我，成為父母是我們共同的願景，再苦再疼她都可以忍受。」

林先生指出，經歷了三次試管手術，每次都成功受精了一顆卵，可篩檢的結果都是不能孕育胚胎；後來諮詢遺傳學專家，專家說他們自然懷孕的可能性已經沒有了，建議動用精子庫受孕。

林先生說，「走到這一步，我心裡也很難受，我跟妻子提出，想和平分手，不要讓她再嘗試這個痛苦。我跟她說，我為了妳下半生的幸福，我選擇放手！妻子回答無論我們是否分手，她都要動用精子庫生一個孩子，即使是成為單親媽媽，她都要完成為人母的心願。」

▼林先生的岳父岳母支持妻子動用精子庫進行生育。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

林先生透露，雙方長輩也開誠布公談過，雖然他的父母表示會尊重夫妻倆的決定，但岳父岳母還是支持妻子動用精子庫進行生育，「至今我和妻子都很理智，沒有吵過一次架，可家裡的氣氛依然低沉。說實話，我在別人眼中可能是比較木訥的人，思想沒有那麼解放，動用精子庫這種事情，在我心裡還是有一些抵觸！」

「最近我總會一個人翻出過去的相冊，回憶起與妻子過往的點滴，我真的很矛盾，可即使忘不了她，我也決定讓自己放手」，林先生因此想透過《城市報話機》告訴妻子，「無論妳做出什麼決定，我都會尊重妳的選擇。希望妳以後的人生能幸福，希望妳以後能有一個圓滿的家庭，希望我們以後還能做朋友！」